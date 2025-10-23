Paris to Las Vegas soon nonstop on Air France

Air France is currently serving 19 U.S. destinations from France, including Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Phoenix, Raleigh/Durham, San Francisco, Seattle, and Washington D.C.
Americans’ favorite European tourist destination remains Paris, and it shows. Air France maintains their U.S. destinations despite some boycotts by French travelers to avoid travel to the United States.
