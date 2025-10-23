Click here to visit our book store and help WTN advocacy work.

Paris to Las Vegas soon nonstop on Air France

October 23, 2025
by Juergen T Steinmetz
Written by Juergen T Steinmetz

Air France is coming to Las Vegas ‘ rescue by adding a non-stop flight from Paris CDG airport to Las Vegas starting on April 15, 2026.

Air France is currently serving 19 U.S. destinations from France, including Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Phoenix, Raleigh/Durham, San Francisco, Seattle, and Washington D.C.

Americans’ favorite European tourist destination remains Paris, and it shows. Air France maintains their U.S. destinations despite some boycotts by French travelers to avoid travel to the United States.

