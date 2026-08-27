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Nepal Flood Disaster: Updated List of Missing Foreign Tourists and Visitors

August 27, 2026
by Binayak Karki
August 27, 2026
44 min read
FLOODING
Written by Binayak Karki

Hundreds of travelers remain unaccounted for following catastrophic flooding in Nepal. eTurboNews has received an updated list of missing tourists and visitors, including their countries and available last-seen information. eTN is also communicating with World Tourism Network members and readers as efforts continue to locate those affected.

A catastrophic flash flood in Nepal has left hundreds of people dead or unaccounted for, including a large number of international visitors, turning the disaster into a global tourism emergency.

The flooding struck the Bhote Koshi River corridor near Nepal’s border with Tibet on August 26, sending a massive surge of water and debris through communities, roads, bridges and areas used by tourists traveling through the Himalayan region. Search, rescue and evacuation operations remain underway.

The number of people reported missing has changed rapidly as authorities, tourism companies and families establish contact with travelers. The Nepal Tourism Board reported Thursday that 644 Nepali and foreign travelers were listed as missing, including 517 foreign nationals from dozens of countries.

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eTurboNews receives updated list of missing visitors

eTurboNews has received an updated list of visitors and tourists who remain reported missing at this time, including their nationality and available last-seen information.

The list is being published as a public-information resource and should be considered fluid and subject to verification. Being listed as missing or out of contact does not necessarily mean that a person has been injured or killed. Communications have been severely disrupted, and authorities continue to verify the status and whereabouts of travelers.

eTurboNews has also been in contact with World Tourism Network members and eTN readers as information continues to emerge from Nepal and from concerned tourism communities around the world.

Anyone who has heard from or established contact with a visitor on the list since the flooding, or who knows of an additional visitor who should be added, is urged to provide updated information here. This information is based on a private initiative. There may be additional sources and official government platforms as well.

Click here for the latest updates on missing and found by name.

The objective is to help keep the information as current as possible while families, friends, tourism organizations and authorities continue efforts to account for those affected.

eTurboNews will continue updating the information as verified reports become available.

# Name Age Address / Place Last Contact Phone
1 Lhakpa Gyalbu Sherpa 49 9869630139
2 Phurpu dolma tamang 46 9869630139
3 Igors Dobrovolskis 43 Riga Latvia · Gyirong – border- crossed it towards China 26.08 9:57 nepal time +37127052400
4 Jamuna Shrestha Betrawati, Rasuwa · At her home in Betrawati, Rasuwa Aug 26 around 9 am 9841277827 / 9860242290
5 Kateryna Bolgarova 50 Rasuwagadi -Timure 26.08 . 8:30 +380967257708 Tetiana sister / +380972729896 Vyacheslav brother
6 Mingmar Dolma Tamang ~50 थुमन, रसुवा · Timure २६ अगस्ट 9765010682
7 Rebecca David 63 Mumbai · Timure checkpoint, heading to Kerung २६ अगस्ट · ७:३० बिहान
8 Paresh Natwarlal Patel 58 Timure–Gyirong immigration checkpoint २६ अगस्ट · ~८:०० बिहान 9821035035
9 Shiva Shrestha 30-40 काठमाडौं · चीन सीमा नजिक (ट्रेकिङ) २६ अगस्ट · बिहान
10 Meenakshi Sanjay Ramani 61 Mumbai · Timure–Gyirong immigration checkpoint २६ अगस्ट · ~८:०० बिहान 9821053035
11 Bishal Tamang 25-30 Rasuwa · Upper Trishuli-1 Mailung 9804147925
12 Jeshik Shrestha 24 Sindhupalchowk · Custom Office, Timmure २६ अगस्ट · ८:०१ बिहान 9851422103
13 Dhan Bahadur Tamang 46 Timure area 9742430947
14 Sukumaya Gurung 9844029404 / 9742850589
15 Ritika Pyakurel 20 Betrawati · घर २६ अगस्ट 9849412202
16 Aashish Shrestha 25 Sindhupalchowk · Timmure Customs Office २६ अगस्ट · ८:०१ बिहान 9851422103
17 Arjun Nagarkoti 9823777073 / 9845873165 / 9766863766 / 9857055743
18 Lakshman Shrestha 9823777073 / 9845873165 / 9766863766 / 9857055743
19 Sidharthi Kumari Sahu Melbourne, Victoria, Australia
20 Sandeep Mohapatra Melbourne, Victoria, Australia
21 Anna Chsherba 42 Kerung २६ अगस्ट · बिहान Kirill Chsherba +971 50 388 1533 (WhatsApp)
22 Samir Poudel Around 23 Chitwan · Upper Trishuli hydropower 3B 9744964963 / 9708275546 / 9863294460
23 Shishir Giri Upper Trishuli 3B hydropower project 9848029098
24 Chakraraj Shakya NIC ASIA बैंक नजिक मुख्य सडकतिर जाँदै (घर छोडेर) 9841548535 / 9843131648
25 Gyaljen Sherpa Nayabasti, Boudha · Rasuwa 9848840000
26 Rajiv Singh Hakubesi · Upper Trishuli-1 (216 MW)
27 Deepa Balaji 54 Dallas, Texas, USA · Nepal–China Immigration Border नजिक २६ अगस्ट · ७:३० बिहान
28 Gyanendra Lal Shrestha 54 Panchkhal · Timure २६ अगस्ट · ८:४० 9849243711
29 Balaji Venkatachalam ५६–५८ Dallas, Texas, USA · Nepal–China Immigration Border नजिक २६ अगस्ट · ७:३० बिहान
30 Jayaram Yonjan अन्दाजी ३० Sindhupalchowk, Barhabise · Timure, Rasuwa २६ अगस्ट · ७:०० बिहान
31 Prakash Budathoki China border 9851176741
32 Auras Bhandari २९ Tanahun · Upper Trishuli A engineer २६ अगस्ट · ७:०० 9863199106 / 9860200450
33 Bishal Timalsina Parsa, Thori-4 · रसुवा भन्सार एजेन्ट 9845512540 / 9865130351 / 9841605716
34 Gayathiri Devi Prakash 51 Coimbatore, India · Rasuwagadhi Immigration Center २६ अगस्ट · ११:०० 9443799999 / 9840926636
35 Rikesh Shrestha Doosan energy, Upper Trishuli-1 hydropower project 9823122991
36 Rudra Bahadur Ghale Ghale gaun 9848759794
37 Sumedha Amatya १४ Trishuli, Nuwakot 9765344522
38 Sadip Shrestha ३८ Bidur, Nuwakot · Trishuli 3A hydropower 9841520791
39 Tamilarasi Asokan 59 Karur, Tamil Nadu, India · Near immigration २६ अगस्ट · ८:४५ बिहान +91 9600711144
40 Nishan Tamang On the way to Gosaikunda 9862498623
41 Subekshya Bhandari On the way to Gosaikunda 9862498623
42 Subesh Bhandari On the way to Gosaikunda 9862498623
43 Muyiya Bhandari On the way to Gosaikunda 9862498623
44 Ashen Tamang On the way to Gosaikunda 9862498623
45 Chessang Tamang Syafrubesi bazar 9813227218
46 राजु चापागाई ६२ चितवन, भरतपुर-५ · Rasuwa border २६ अगस्ट · ८:२५ बिहान 9862448373
47 Dorji Tamang ५४ Solukhumbu, Tapting · Around Timure २६ अगस्ट · ९:५५ बिहान
48 Bipin Tamang २२ Kathmandu · Rasuwa, Timure २६ अगस्ट · ८:२२ बिहान 9823880024
49 Arushi Gupta 33 Noida (UP), India · Rasuwa Custom office, Nepal–Tibet border २६ अगस्ट · ७:५० IST +91 9650997806
50 Kami Tamang ५२ Pajong, Rasuwa · Ronga २६ अगस्ट 9845353937
51 Tarsang Tamang ४५ Pajong, Rasuwa · Ronga २६ अगस्ट 9845353937
52 Srijana Acharya Trishuli Bazaar 9819384855
53 Shiva Prasad Dhakal ४८ Kalika-3, Rasuwa · Plant Quarantine Office, Timure २०८३/०५/१० · ८:३० बिहान 9861883973
54 Janani Sriram 44 Florida, USA · Gyirong County Immigration / Rasuwagadhi २६ अगस्ट · ९:०० बिहान +91 9110252409
55 Krishna Khatri ४९ Upper Trishuli dam side, Hakkubesi 9746297701
56 Pasang Tamang ५५ Thuman, Rasuwa · Rasuwagadhi Hydroproject staff २६ अगस्ट 9861762667 / 9869348010
57 Sriram Rajappa 47 Florida, USA · Gyirong County Immigration / Rasuwagadhi २६ अगस्ट · ९:०० बिहान +91 9110252409
58 Prabhakar Dangal Itahari-19 · Maijung army post, Rasuwa 9842156207 / 9827005085 / 9824389072
59 Aalok Kumar Paikra 28 Mahadewa Gaupalika-1 · Dhunche / Haku, Rasuwa 9814767218
60 Krishna Murari Aryal 51 Gosaikunda from Pharping · reserved Scorpio बा १९ च ९७३६ २६ अगस्ट · ८:४९ बिहान 9767929605 / 9849012052
61 संजय साह / Sanjay Sah ३१ तिलाठी कोइलाडी-४, सप्तरी · माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत केन्द्र, रसुवा २०८३/०५/१० · बिहान ७:४५ 9746635909 / 9744210660
62 Olena Shevchenko ५४ Ukraine, Kropyvnycky · Bridge at Nepal/Tibet border २६ अगस्ट · ८:३१ बिहान +48796271067
63 Madhu Kumar Karki 55 Gothatar · Timure bazar 9841283158
64 Subhashchandra Gosh 62 Kolkata +91 79803 94209
65 Rajen Acharya 52 Birtamode, Jhapa · Syabrubesi Langtang hydropower 20 MW 9706816900
66 Ashok Syangtan Hetauda-3
67 Debasish Banerjee Immigration centre, Rasuwagadhi +91 8873840291
68 Sedhar Gombu Tamang Safrubensi, Rasuwa 9843683073
69 Hera Krishna Shrestha ६० Nuwakot · Trisuli २६ अगस्ट 9841594276
70 Lhanjom tamangni ५३ Gatlang-06, Rasuwa · Safrubensi २६ अगस्ट 9843683073
71 Krishna Shrestha Trishuli-3A hydroelectricity Centre 9841595215 / 9851460411
72 Saroj Parajuli २४ सिन्धुपाल्चोक · Rasuwa Border, Timure 9841272589
73 Dipesh Parajuli २४ सिन्धुपाल्चोक · Rasuwa Border, Timure 9841272589
74 Maiya Dahal रसुवा
75 Rajesh Shrestha रसुवा घाटे खोला 9860356957 / 9761721457
76 Yashas Bhand ३६ Mumbai / Vashi · Timure (Rasuwa immigration) +91 7022151370 / +91 9833546947 / 9082562710
77 Kanchhi Ghale 9810077082
78 Sonika Tamang 9847762124 / 9806549092 / 9716610860
79 Kul Bdr Thapa Magar ४५–५० ओखलढुंगा 9842165331
80 Soniya Ghale १३ खल्तेबाट बेत्रावती स्कूल जाँदै 9847762124 / 9806549092 / 9716610860
81 Abiral Tamang १९ जयपुर सिउरेनी 9847762124 / 98066549092 / 9716610860
82 Govinda Bhandari ४५+ बिदुर-७, तुप्चे (अक्करे), नुवाकोट · अक्करे हेड गेट २६ अगस्ट · ~९:०० 9841360901 / 9841574979
83 Aditi Ghosh ४७ Singapore · China–Nepal border / visa office २६ अगस्ट · ~९:०० 9801064787
84 Aashmaya Tamang ३८ खल्ते
85 V S Bala Subramanyam ५२ Kuppam, Chittoor, Andhra Pradesh · Gyirong immigration centre २६ अगस्ट · ~७:३० 7093288228
86 Puspa Raj Bhattarai त्रिशूली जलविद्युत् ३बी
87 Sagar Karn २७ वीरगञ्ज २०८३ भदौ ९ 9845966655 / 9769741680
88 Sanghamitra Banerjee ६० City Centre, Durgapur, India · रसुवागढी अध्यागमन २६ अगस्ट · बिहान ~८:०० +91 8873830291
89 Mahendra Dangol ५८ Happy Home Resort, बेत्रावती बाढी बेला
90 Divya Dangol ४५ Happy Home Resort, बेत्रावती बाढी बेला 9767658886
91 Istoshyna Hanna ५२ Dnipro, Ukraine · Gyirong Port / रसुवागढी सीमा (पाँच तले चिनियाँ बोर्डर गार्ड भवन) २६ अगस्ट +380956662212
92 Deepu shahi ४३ कमलपोखरी, काठमाडौं · रसुवा अध्यागमन, याङखिला होटल ~८:५५ 9840633576
93 Devi Sara पोखरा, कास्की · धुन्चे वरपर २६ अगस्ट · ~९:१५ 9846047128 / 9856022686
94 Rajkumar Shrestha ४६ त्रिशूली बजार हिजो (२६ अगस्ट) 9741678346
95 Kapil Mahajan ४५ Hilversum, Netherlands · Gyirong (तिब्बत) अध्यागमन कार्यालय २०८३-०५-१० · बिहान ~९:०० 00919980146808
96 Manish Kumar Mandal ३२ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–२, लौनिया (सप्तरी) · रसुवा जलविद्युत बाढी बेला 9804798878 / 9815749810
97 Vaishnevy Ramasamy ४९ पुदुच्चेरी, भारत · स्याफ्रुबेसी २०८३-०५-१० · बिहान ~६:१० +91 9442300971
98 Geetha Ramaswamy ६८ पुदुच्चेरी, भारत · स्याफ्रुबेसी २०८३-०५-१० · बिहान ~६:१० +91 9442300971
99 सेरिना गुरुङ नाबालिग (उमेर नखुलेको) किस्पाङ गाउँपालिका–५, नुवाकोट · स्कूल बस (Uttargaya Public English Secondary School) स्कूल जाँदै (बाढी बेला) 974566078 / 9745930301 / 9749327552
100 Gita Raila 52 Sole बजार २६ अगस्ट 9860613530
101 Sabriti Paudel 42/43 बेत्रावती बजार पसल २६ अगस्ट 9860613530
102 Surendra Subedi 42 भन्सार कार्यालय चिलिमे २६ अगस्ट 9860613530
103 Prabash Raila 3 Rasuwa · Betrawati (स्कूल जाँदै) २६ अगस्ट 9860613530
104 Lila Bahadur Deuja 48 Sindhupalchok, Barhabise-7 Danda Gaun · Rasuwa Timure ghatte kullo २०८३-०५-१० 9748299275
105 Rajesh Timalsina Rasuwagadhi Border Path (Nepal checkpoint–China border) २६ अगस्ट · ८:००–८:४५ 9860128691
106 Deepak Deo 31/32 Saptari · Chilime Hydropower hub, Syabrubesi भदौ १० · ११:०० 9807788750
107 Parbati Raila 35 Rasuwa · Betrawati २६ अगस्ट 9860613530
108 Dil Bahadur Magar 28 Chitwan, Chumlingtar · Mailung post २६ अगस्ट 9818613450 / 9747840142 / 9803672077
109 Meenakshi Subramanian 60 Mumbai, Maharashtra, India · Rasuwa Timure २६ अगस्ट · ८:२० सीमा 9702027670 / 9820194313
110 DEVI KUMARI GURUNG 55 Pokhara, Haweli Marga · Galchi–Trishuli बाटो २६ अगस्ट ९:२० 9805535019 / 9705165229
111 Sunny Chaudhary 30 Nawalparasi-West 9869266559
112 Niroj Pradhan 32 Kavre · Timure 9851334184
113 Ayush Adhikari 27 Tanahun · Timure २०२६/०८/२६ 9843417857
114 Mukesh Nepal 30–33 Trisuli hydropower 3B 9840362440
115 Sunil Man Dangol 36 Birgunj-15, Bishwa · रसुवा नाका (गाडी पास) भाद्र १० बिहान ८ बजे 9807260499
116 Kaji Tamang Mailung, Kalika · Timure, Rasuwa 25 Aug 2026 9714458931
117 Rema Kothandaraman 64 Bengaluru, India · Timure Customs 26/8/2026 8:30am +65 91998269
118 Jiban Jonchhe 26 Chautara, Sindhupalchok · Mailung Khola, Rasuwa 2083-05-10, ८–९ बजे 9862162462
119 Nellaipalli Ramakrishnan Kothandaraman 67 Bengaluru, India · Timure Customs office 26/8/2026 8:30am +65 91998269
120 Raman Supramaniam, Neelavany Marimuthu, Murukan Supramaniam, Padmahwathi A Govindasamy 59 / 54 / 60 / 58 Malaysia · Near Nepal–Tibet Checkpoint 26 August, 8:18am NPT +60 12-6768615
121 Nabeena Kumari Dhami 22 Sunsari · Hotel Kailash, Timure, Rasuwa-3 After 9:00 am 9703743488 / 9705445024
122 Anuj Kafle 25 Trishuli bazar 9:30 am 9861035223
123 Arindom Ganguly / Mousumi Ganguly 61 / 54 Tapoban City, Durgapur · Syabrubesi 26 August 8250747047 / +91 96749 07363
124 Chhesang Tamang 21 Syabrubesi, Rasuwa 26 August 9808169171
125 Sarulatha Dhayalan 51 India · Bhote Koshi, Nepal–China border (G216 / helipad area) 30hrs ago +977 9845903374
126 Andrii Kysil 34 Ukraine · Nepal–Tibet border (China तर्फबाट नेपाल) 26/08/2026 08:27 +380970442244
127 Phurpu Tamang 49 Syabrubesi, Rasuwa 26 August 9808169171
128 Dilip Kumar Mandal (Jibachh) 28 Tilathi Koiladi R.M. २, Launiya (Saptari) · Rasuwa hydropower 2083-05-10 9804736342 / 9815749810
129 Mukesh Khadka 30 Kirtipur · Mailung 26 August am 9843576798
130 Rameshbabu Chopparapu 53 Vijayawada, Andhra Pradesh, India · Immigration Office, Near Friendship Bridge 26 August around 8am +91 8600959221
131 Mingmar Takmang 50 Syabrubesi, Rasuwa 9808169171
132 Padma Mahadevan 72 Bangalore · Timure 26 August 2026 8 AM 9902027300 / 9845689327
133 Niraj Pradhan 32 Balephi-8, Sindhupalchowk · Timure 26 August 2026 9811241713
134 Jit Bahadur Pahari 30 Sindhuli · Rasuwa 9845710392
135 Laxman Pariyar 21 Kalikot, palata-02 9745676022
136 दिपेन्द्र न्यौपाने 24 कमलामाई, ०७ सिन्धुली · Mailung, Rasuwa ८ बजे बिहान 9849568195
137 Bam Bahadur Tamang / Bipa Maya Tamang 71/64 Rasuwa · Salletar mailung 9:20 9749420605
138 Som Maya Tamang 42 Rasuwa · Salletar mailung 9:20 9861334310 / 9749420605
139 Venus Rajnikant Patel 45 Ohio, United States of America (USA) · Hotel Kailash, Rasuwagadhi 7:00 AM Last Contact Hotel Kailash 9808543060
140 Miri Maya Tamang 40 Rasuwa · Salletar mailung 9:15.9:20 9861334310 / 9749420605
141 Bhim Kumari Tamang 22 Rasuwa · Salletar mailung 9:15 9861334310 / 9749420605
142 Basanta Pahari Badikhel, Lalitpur · Ramche and uthardahey Yesterday Around 9am 9801977745
143 Lysiuk Iryna 36 Ukrainian, Kyiv, Dobryi Shlyah 5, part 5 · 26.08 26.08 +380674424398
144 Padmaben Jagdishbhai Patel 63 Toronto, Canada · Kailash Hotel (Rasuwa Ghadi) 25th August, 8am +1 647 980 6174
145 Padam Bahadur Tamang Kipsang · Betrawati 26/08/2026 around 9am 9843716171
146 Rekha Patankar Thane, Mumbai · With Richa tours and travels around the checkpoint crossing over from Nepal to china. +14254058666
147 Satish Patankar Thane, Mumbai · With Richa tours and travels around the checkpoint crossing over from Nepal to china. +1 4254058666
148 Balkumari Agasti 84 Y Nuwakot · Tribhuvan Trishuli Secondary School, Trishuli Bazar, Nuwakot Bhadra 10, 9.15 Am 9841646156 / 9841388525 / 9818546888
149 Nataliia Godlevska 48 Kyiv Patriotiv 98 /34 · Chinese- nepal border 26/08. Around 8:30 +380663430666 Anastasia daughter / +380671214497 Kateryna Daughter
150 Olha Patis Ukraine , str Shevchenko 127 , Lytvynivka · Custom Rasuwagadhi/Timure 26/08/2026 +380962819458
151 Kovalevska Galyna 43 Kyiv Ukraine · Rasuwagadhi/Timure 8:35 +380673234020
152 Mohit Kaushik 49 Canada · Pasang Lhamu Highway August 26th, 4am +12042978145
153 सरस्वती अधिकारी 37 Y Dhading · Tribhuvan Trishuli Secondary School, Nuwakot, Trishuli Bazar 9:15 Am 9841646156 / 9841388525 / 9818546888
154 बायचकोभ्स्का ओलेना 49 Ukraine Kiev · Border 5:49 Kiev time zone +380953351016
155 मंगल दास लवात 68 Betrawati, nuwakot Around 9 am not sure 9828577147 / 9860825596 / +9779741895406
156 एकातेरिना जिदकोवा 44 ग्यिरोंग कन्ट्रोल प्वाइन्ट 26/08 8:27 79959024304
157 एगेश श्रेष्ठ 39 Banepa-7, Kavrepalanchwok · Timure,Rasuwa Last call was at 8:22 with aunt 9841004039 / 9712013568 / 9860146300 / 9841857671 / 9761739839
158 दीपक आहुजा 60 5700 Garrett dr, Plano, TX 75093 · Last known location – Gyirong port office – border crossing Nepal and China August 26th – around 9 am based on phone location +1 469 525 5462
159 Ghanashyam Bhatta and Kalpana Bhatta around 50 Siddhalekh, Dhading · Galchhi Dhading towards Gosaikunda 10th Bhadra 2083 9851007051
160 निराजन पंगेनी लगभग 37-38 रुपन्देही/बुटवल · त्रुशुली हब 9.21 am मा फोन आएको, फोनको लोकेसन कालिकास्थान देखाएको तर सम्पर्क हुन नसकेको 9843771391
161 Mingmar Tamang and Muna Gurung 58 & 40 Rasuwa & Dhading · Timure Bhadra 10 At night 9841262285 / 9869053670
162 Gopal Basnet 48 Barhabise-5 Sindhupalchok · Ghattekhola Rasuwa 25/08/2026 +61433410833
163 Iryna Kripak 34 Rasuvagadhi Border check post · रसुवागढी नाका चेक पोस्ट 2.08 8:45 +380996776797
164 Budhumaya Tamang 42 around Rasuwa · Salletar Mailung 9861334310 / 9749420605
165 Anish Ghimire Mid 20s Pharping Kathmandu · last contact they had reached Trishuli Last seen at home before they left 9767929967
166 Balkrishna Ranjit 61 Banepa-10, Kavre · Rashwagadi Bhadra 9th 2083, 8:00PM 9748303457 / 9841466324
167 Ashok Kumar Mandal 36 Tilathi Koiladi Gaupalika ward 6, Saptari · Rasuwa Jungle 2083/05/10, Time 3 PM 9706483475 / 9842954774
168 Polina Kulak 37 New York, United States of America · NH42 (Pasang Lhamu Highway), immediately south of the Nepal–China Friendship Bridge, Rasuwagadhi 08:37 NPT, Wednesday 26 August 2026 +1-212-763-3303
169 pranisha Tamang 32 timure rasuwa · timure bazar, rasuwa 7-8am contact 9866494671
170 Lok Bahadur Magar 50 Kathmandu · Customs office kerubg Yesterday at around 8 am 9849047711
171 Chitra Venkatraman 45 Sydney · Royal Himalaya Hotel & Lodge in Shyafru bensi 8.30am +919986560283
172 Jayaram Ghimire 55-60 hola Gajuri dhading · Kerung August 27 9803479956
173 Nishma Rimal, Sunil Thapa and Indira Thapa 23 Rasuwa, Timure, Upper Sole · At home on the same address provided bhadra 10 9843480011
174 Shivanth Prakash 27 309, THADAGAM ROAD, GCY (P.O), COIMBATORE · RASUWA GATHI IMMIGRATION CENTER 26/aug/2026 around 11.00 am their time 9443799999 / 9840926636
175 Hikmat Mohora Around his 30s 35 Dhangadi · Rusuwa police station Dont know 9849101224 / 9860468872
176 Januka Lamsal 34 Dhading · Gosainkunda jadai gareko 2026/08/26 9761613435
177 Aavash Neupane Around 23 Kathmandu · Upper Trishuli 3A hydropower unknown
178 Tashi tamang , Jivan Tamang, Chhowang sangmo tamang, chungku tamang, Thinley wangdi tamang ,pratima tamang Shyafru chaur and shyafru bazar/rasuwa · In their homes 27 Aug 9768588207 / 9851048860
179 NARAYANI PARAJULI 28 DANG · तिमुरे चेकपोस्ट नजिक भदौ १० गते बिहान ८ः१८ बजे
180 Sanjaya Sherpa Bhotekoshi -3 · Kerung Border Area AUG 26 9851122273 / 9841034594
181 Suhasini reddy kandimalla 43 2 rosella crescent, Springfield lakes,Qld, Australia · Spoke to her over the phone 5 am local time Nepal 26/08/2026 0061449297756
182 tej kumari gurung, babar gurung, Thaneshowr gurung, Uma gurung, Rishi panta 60-73 Kathmandu · Last conversation on border at 7:30. On the way to kailash Contact at 7:30 am in check point Bhim gurung – +977 9851057784
183 Min Bahadur Ale Magar Ramechhap · Rasuwa gadhi, Ghattekhola area 8:21 online in whatspp 9803529531
184 Suresh Simkhada 43 Kathmandu · Timure 26 Aug 2026 · Timure 9851096547
185 Pemba Sherpa 41 सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेकपोस्ट नजिक भदौ १० गते बिहान ८ः१८ बजे
186 Abhishek Acharya 29 Langtang Khola Hydropower
187 Ram Kaji Tamang 38 सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेकपोस्ट नजिक भदौ १० गते बिहान ८ः१८
188 Sang Bahadur Tamang 32 सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेकपोस्ट नजिक भदौ १० गते बिहान ८ः११ बजे
189 Tenjin Tamang Bhotekoshi gaupalika–५ · Upper Trishuli hydropower surung Dhunche 9840585147
190 Manju Shanker 56 Mumbai · Rasuwagadhi border crossing 26/8/26, 8.30am +91 7022754222
191 Phurba Sherpa 23 सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेक पोस्ट नजिक भदौ १० गते बिहान ८ः१८
192 Christina Khadka 26 Rasuwa · Uttargaya school, Betrawati 12:00 pm Thursday online
193 Gelu Sherpa ५३ सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेक पोस्ट घुम्ति नजिक भदौ १० गते बिहान ८ः१८
194 Shanker Lakshmanan 61 Mumbai · Rasuwagadhi border crossing 8.30am 26/8/26 +91 9820766478
195 Sudip Gautam 56 Dhanusha · Upper Trishuli hydropower 26 August 9am
196 Raj Bista (RAM) 39 Nijgadh–९ Bara · 216 Hakubesi, Dam site, Upper Trishuli १० भदौ २०८३ बिहान ०७:३० 9845303581 / 9844300990
197 Veena Kulkarni 58 Mumbai, India · Timure, Tibet border 8:30 am (26 August 2026) +91 9167118188
198 Hari Sedai 40 to 50 Tanahun Bhirchaur–१० · Mailung hydropower हिजो ८–८:३० भिडियो कल 9808933773 / 9860319439
199 Rita Khadka Around 24 Timure, Rasuwa 7 AM, Virtual Call 9768932965
200 विकास प्रधान ३० तातोपानी सिन्धुपाल्चोक · रसुवा/केरुङ २०८३/०५/१० बिहान ~८ बजे 9863184232 / 9741832604
201 Anil Grover 55 China-Nepal border August 26th at 9 am 6476460491
202 Samira Grover 50 China-Nepal border August 26th at 9 am 6476460491
203 Padam Sing Saud Trishuli Hydro 3A morning 7 am 9851044458
204 Samir Ghale Gurung & Amir Ghale Gurung Around 28 – 30 Timure, Rasuwa August 26, 2026 \
205 Ananda Sundari Damodharan 58 Syabrubesi 25-8-2026/9.30pm in the hotel Sowbarnikka(Daughter)- +91 9717932349
206 Madhav Kafle 50 around Kathmandu · Bidhur 9:00 9822784005
207 Manikala Rana Timure · Timure, rasuwa 27 August 9768705162 / 9865449138
208 Dinesh Achhami 45 Sindupalchowk · Timure bhansar Last call 8 am yesterday 9849590928
209 Amar Gharti Magar 35-40 Jajarkot · Timure,rasuwa Aug 27 9768705162 / 9865449138
210 Prem Bahadur Tsmang 49/50 Kathmandu, Nayapati · Nuwakot Trishuli / Kerung (विरोधाभास रिपोर्ट) 25 aug 2026 9747237574
211 Rudhra Iyer 22 Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash 6.30 am IST ON 25th august +91 9747519090
212 Rishab Iyer 24 Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash 6.30 IST +91 9747519090
213 Rupa/Lakshmi Iyer 49 Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash 6.30 am IST. +91 9747519090
214 Anand Kumar Mahato 29 धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर ६ मोतियाहि · Langtang khola hydropower, rasuwa Contact Tuesday night after that missing no any contact 9803264178 / 9765566574 / 9862266372
215 Sree Iyer 52 Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash 25th August morning 6:30 am IST +91 9747519090
216 Krishna Thami 17 Rasuwa 9849964572
217 Rajendra Shrestha 27 Dhading, Dhunibeshi · Timure 8:35 Last talk 9861017976
218 Sonam Wangdi 50+ Rasuwa, ghatte khola · Sonam GUEST HOUSE 25 august 9700284488
219 Chunni Dolma 50+ Rasuwa, ghatte khola · Sonam GUEST HOUSE 25th august 9700284488
220 Hari Prasad Silwal 55 Dhading · Nuwakot 9:30 9808830570
221 Hari Krishna Dangol, Sobita Dangol 50's Bidur 10, Nuwakot, betrawati bazar · betrawati bazar 9:40 9851173269
222 Naresh Kumar Bansal 66 Barnala, Punjab India · LUMBINI 25/08/2026 9872008611
223 Alpa Karkhanis 52 Mumbai, India · timure kerung 26th august 7 am +91 9820294371
224 Shanta Lama 42 Thuman, near Ghattekhola · maps: Ghattekhola area last spoke 7:30am on 26 August 9801056036
225 Sunita Das 32 Lalbandi-1, Nawalpur, Sarlahi · Journey to Gosaikunda 9851044754
226 Bajh Kishor Das 41 Lalbandi-1, Nawalpur, Sarlahi · Journey to Gosikunda 9851044754
227 Mahesh Panta 30 Bhumlu municipality, Dolalghat · Rasuwa Bazar bus last seen ~8am (passengers missing) 9851160778 / 9842748678
228 Gyan Bahadur Moktan Tamang Rasuwa, Timure · Timure August 26, 2026, when flood hit Timure 9767279249 / 9860918990 / 9813004186 / 9862576971 / 9823749725
229 Mukunada Thapa 47 Suryabinayak-8, Bhaktapur · Rasuwa hotel line 2083-05-09 only phone contact 9747696416
230 Balram Neupane 33-35 Rasuwa · Betrawati 26th August, 2026 9849931984
231 Suman Ghising 46 Temal, Kavre · Kerung 5:32 last called 10:34:39 crossed boarder 9705322036
232 Debendra Khadka 27 Tripurasundari, Sindhupalchowk · Timure 26 August, 8 A.M 9845758489
233 Pratik Bhatta 31 Budhanilkantha, Kathmandu · Trishuli camp side (Trishuli 3B Chilime hydro) 2083/05/10 9843150107
234 घनश्याम भट्ट, कल्पना भट्ट 52/50 सिद्धलेक गापा १, धादिङ · बेत्रावती 9763619531
235 Bharat Mangwani Indian origin · Gyirong China immigration centre +91 79998 82809
236 Sabitri Paudel Wosti Nuwakot · Betrawati, Nuwakot 26th August 2026, Around 9 AM 9745610202
237 Sujan Thokra 32 Dhunche · Mount Kailash hotel 2026.08.27 9815939923
238 Bibek Ghimire 30 Itahari, Sunsari · Timure 9746225789
239 Kiran Bhattarai 22 Kapilvastu · Doosan hydropower 9860064870
240 Bhavin Rajnikant Raval 41 Brisbane, Australia · Immigration checkpoint, Nepal–China border 26/8/26, 8:30 AM +91 8686361919 / +61 433 750 990
241 Suroj Dangol 40 Betrawati · Chappthoke 26th August 9AM 9701180747 / 9841078070
242 Jeetman Ghale Goljung, Rasuwa · Syabrubesi bazar 9847618808
243 Nima Gombo Tamang Goljung, Rasuwa · Rasuwagadhi 26 August 9847618808
244 Balram Bohora 32 Sindhupalchowk · Rasuwa 10 gate Bihan 9851161045 / 9865711059
245 Ramesh Thatu 40 Bardiya · Nuwakot pahirobesi / Pro Solution Yesterday morning 9820824639
246 Shankar Pyakurel About 35 Nuwakot · Trishuli Hydro 3B 10 gate 9851178421
247 Uma Rimal (Poudel), Himani Poudel, Himal Paudel 25 Sole Bazar, Nuwakot · Home 9:00
248 Raju Thapa Magar Around 40 Thankot, Kathmandu · Around Rasuwa Customs 26th August 9841861823 / 9813281768
249 Dipesh Dhakal 31 Tokha Dhaneshwor · Upper Trishuli-1 216 MW (Doosan) Contacted by phone only 25th august 9846056177 / 9863439724
250 Devesh Bhattarai 28 Bara · Archaley / Upper Trishuli 3B Hub, pahirey besi 2083/05/10 9845915876
251 Sachin Kumar Yadav 21 Mahottari · Chilime
252 Sugam Siluwal 23 Chitwan Bharatpur 5 · Rasuwa border, piding, timure 26 august 8:50 am 9846136942
253 जित बहादुर चौधरी / Jit Bahadur ChaudaryJit Bahadur Chaudary 38 काठमाडौं · अन्तिम: त्रिशूली ३बी 9818205801 / 9843988459
254 Nabaraj Ale Magar 35 Ramechhap nagarpapika – 4 9842383472
255 Rameshor lama 38 Makwanpur · Rasuwa
256 Uday Shivamurthy 60 Immigration Building Aug 26th @ 8:30 AM +13012521866
257 Kumar Ramaswamy Sampath 61 Wantirna South, VIC, Australia · Rasuwa Ghadhi 7.3 9894839240
258 Pradip Sapkota 24 Hetaunda, Makwanpur · 3B Hydro Purba construction, Rasuwa 2083.05.10 8:30 am 9851023045
259 Avishek Singh 31 Tarkeshwor-4,Balaju,Kathmandu · Nepal-China immigration board 26th august,2026 9818178630
260 Aayesha Maharjan 25 Teku, Kathmandu · Trishuli Bridge Nayapul Near by Bridge 26th August 9 Am 9801970122 / 9801985200
261 Manisha Pawar 54 Thane · Timure (Richa tours · Kailash Mansarovar) Video call 25 August, 8 PM 9769137066
262 Chandra kumari pyakurel 75 Bhaise, Betrawati · From Home Before flood 10:00 AM 9841925143
263 Megha Shah 52 Vancouver BC, Canada · Hotel Kailash (Nepal-Tibet border) 26 August, 8:00 AM Keval Shah 9819343419 (Brother)
264 Santosh Adhikari 30 Gorkha · Rasuwagadhi Hydropower project site August 26
265 Dhaval Shah 52 Vancouver BC, Canada · Hotel Kailash (Nepal-Tibet border) 26 August, ~8:00 AM Keval Shah 9819343419 (Brother)
266 Jagdishbhai Umedbhai Patel 64 Toronto, Canada · Kailash Hotel (Rasuwa Ghadi) 25th August, 8am +1 647 980 6174
267 Shital Chohan 48 Knoxville, TN USA · Himalayan Glacier tours, Timure 8:00 Wednesday Aug 26 865-405-2980 / +91 98207 69239
268 Himanshu Agarwal 44 Oakville, Canada · Hotel Kailash, Timure Aug 26 8 am +16474000633 / +16479634392
269 Venkatraman Balakrishnan 52 Sydney · Rasuwa 26 Aug 2026 ~9am NPT +61417896180
270 Min Ale Magar 49 Ramechhap · स्थान अज्ञात 9811861645
271 Poonam Thakkar 43 Bartlett, IL USA · Hotel Kailash text 8:30PM CST from Hotel Kailash 630-306-1983
272 Rishi Babu Pant / Sharda Devi Pant 70s–80s Kathmandu · border (pass) 7:31 yesterday 9840219100
273 Kedar Mainali 55 Nuwakot · Rasuwagadi-Timmure 26 August, online during 6:40 Am 9808148042 / 9709296249
274 Arpan Aryal 35 roughly Bhaktapur · Himalayan bank in bretawori,rasuwa Bhadau10,9:00 9861491966
275 Payal Das 53 Lucknow, India · Temure 8am 9936011223
276 Krishna Sharma 50 Sydney Australia · Rasuwagadhi 8am +61414756663
277 Mohan Nath Yogi 44 Banke, Kohalpur · Timure (टिमुरे भन्दा माथि) head constable 9842139335
278 Umesh Sharma 55 Sydney Australia · Rasuwagadhi 8am +61414756663
279 Yam Bahadur Thapa magar 50 Gorkha · Rasuwa 7:30am 9843511046
280 Karsang Chomo Ghale 50+ Rasuwa · Syabrubesi 2083/05/10, 9 am 9865477719 / 9845928459
281 Shubhakshi Rawla 50 Canada · Kailash Hotel 26/8//2026 +14162941205
282 Sumit Rawla 50 Canada · Kailash Hotel 26/8/2026 +1 4162941205
283 Rashi Shashidharan 13 USA · Hotel Kailash Rasuwagadhi
284 Rekha Shashidharan 54 USA · Hotel Kailash Rasuwagadhi
285 Raju shrestha Nuwakot · Syafrubesi 20260826
286 Ramesh Sharma 65 (Neelam 64) New York, NY, USA · Rasuwa border checkpoint Aug 25th +977 9851011169 / +1-646-662-1718
287 Man Bahadur Shrestha 41 Dhading · Timure Last seen 8:00am 9854543727
288 Reyanka Koirala 64 USA · Rasuwa Border Aug 25th, confirmed by Tour Company +13478539696
289 Jiwan Jyoti 50 Hotel Kailash Rasuwa Around 8:00 am on August 25th 781-995-7366
290 Shilpa Patel 59 USA/Canada · Hotel Kailash Rasuwagadhi +1 908 926 4598
291 Dev Bahadur Chand 65 Pancheshwor-06, bijul · Langtang hydropower Bhadra,10 9843293130
292 Ishan Patel 32 USA · Hotel Kailash Rasuwagadhi +1 908 926 4598
293 Akanksha Patel 32 USA/Canada · Hotel Kailash Rasuwagadhi +1 908 926 4598
294 Umeshkumar Patel 56 USA/Canada · Hotel Kailash, Rasuwagadhi +1 908 926 4598
295 Pratik Gautam 26 Balkot, Bhaktapur / Kavrepalanchok · Suspected up above the hill with 8 people in cliff (8 jana guffa ma) 2026-08-26 9861790653 / 9701278333
296 Ganesh Bahadur Thapa Magar Rasuwa 26 Aug morning 7:00am 9742462369
297 BuddhiMaya Tamang 47 Simle Aug25 9866457755
298 Rajish Shrestha 30 Bhaktapur · Upper -Trishuli 1, 216MW Office site of UT-1 9808865465
299 Nar Bahadur Tamang 60 Jiri/Dolakha · Kerung Boader Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina 9803214786 / 9823114086
300 Daan Bahadur Tamang 59 Jiri/Dolakha · Kerung Boader Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina 9803214786 / 9823114086
301 Jagat Tamang 22 Jiri/Dolakha · Kerung Boader Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina 9803214786 / 9823114086
302 Baas Bahadur Tamang 29 Jiri/Dolakha · Kerung Boader Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina 9803214786 / 9823114086
303 Pemba Ghising 33 Jiri/Dolakha · Kerung Boader Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina 9803214786 / 9823114086
304 Ashin Tamang 18 Thula gaun, tarakeshwor 3, kathmandu · Baseri, (last location in google map) 10-05-2083 last contact at around 9 am 9841325494
305 Bijay Kumar Yadav Rajgadh-6,saptari · Upper Trishuli Hydropower Project 26th august , 8 am 9805994665
306 Venkata Subramanian 67 Mumbai, Maharashtra, India · China Checkpoint near Timure 26/08/26 – 08.20am Nepal time +44 7868333031
307 Ashis Shresta 26 Kathmandu/Sindhupalchowk · Timura / Gosaikunda GP, Rasuwa Last contact 26 Aug 8:37 am 9808935178 / 9840026105
308 Sarmila Adhikari 48 Bidur 7, Tupche · Trishuli hydropower Head gate area 26/08/2026, 09:00 AM 9851097878
309 Gyan Bahadur Rana Magar 43-44 Kavre · Outside rasuwa bhansar office Outside rasuwa Bhanshar (8:33 am) 9764648330
310 Bishal Sapkota / Satyam Sakhi Gaidakot · गोसाइकुण्ड बिहान १० बजे (दुवै मोबाइल स्विच अफ) 9703327280 / 9857053663 / 9716978333
311 Hari Krishna Rana Magar 49 Nuwakot / Dhikure · Trishuli hydropower area 10 am 9813429621 / 9704233041
312 Tsonyi Dolma Tamang 58 Sonam guest house, Gosainkunda-2, Rasuwa 08/26/2026 9803544525
313 Kulsum Nigar 21 Mayurbhanj, Odisha, India · last known Pokhara (trekking plans) 25 August ~11:00 WhatsApp; last msgs delivered ~08:50 9583701993
314 Sunau Aungdi Tamang 58 Sonam guest house, Gosainkunda-2 / upper Timure, Rasuwa 08/26/2026 10am 9803544525
315 Shankar Gurung 31 Gorkha, 6 thakukot · Rasuwa haku JC-216 hydropower 26 August, missing from the 26 August morning or can't get to contact 9823693714 / 9813769855
316 Pradeep Karki 35 Sindhupalchok · Timure 9846664815
317 Khageshwar Sapkota 45 Gorkha · last place unknown 9863025542
318 नवराज नेपाल / Modamodi Nepal 44 Jiling-4, Devighat, Nuwakot · Rasuwa Custom Office 9748304215 / 9841391175 / 9841384680 / 9841088014 / 9849060597
319 Shiv Kumar Yadav Saptari · Upper Trishuli-1 (216 MW), Doosan Energibility 9803185282
320 Dev Kumar Yadav Saptari · Upper Trishuli-1 (216 MW), Doosan Energibility 9803185282
321 Sachit Kumar Saptari · Upper Trishuli-1 (216 MW), Doosan Energibility 9803185282
322 Suraj Mandal Upper Trishuli-1 Hydropower (216 MW), Doosan 9866257266
323 Sangam Shrestha around 40 Kathmandu · Kerung 9860538266
324 Pradip Shrestha Around 55 Pharping, Dakshinkali · Syabrubesi 9841382631
325 Pemba Sherpa 38 Kathmandu · Nepal China Boarder 9702707883
326 Sankhar Gurung Gorkha · Upper Trishuli 1
327 Dawa Dhakpa Lama 45 Bridim, Rasuwa · Rasuwagadhi, Rasuwa 9841317209
328 Choenyi Tamang 55 Timure, Rasuwa · Timure, Rasuwa 9841317309
329 Aayush Adhikari 27 Kaushaltar, Bhaktapur · Timure 9808670950
330 Janak Budha 30 Humla · Timure, Rasuwa 9848318441
331 Sonam Wangdi Tamang 56 Timure, Rasuwa · Timure, Rasuwa 9841317209
332 Anita Rawat 28 Humla · Timure, Rasuwa 9848318441
333 DEEPAK/DIPAK KHAREL Kakarbhitta · Upper Trishuli / Tusam Korean Company
334 Abhiyan Shrestha 14 Rasuwa, Bitrawati · Bitrawati, Rasuwa
335 Chandu Magar 40 Rasuwa, Bitrawati · Bitrawati, Rasuwa 9868114506
336 Shadev Shrestha 40s Rasuwa, Bitrawati · Bitrawati, Rasuwa 9868114506
337 Ishwor Shrestha Rasuwa · Timure 984875919
338 Moni Dahal Chilime Engineering and Services Ltd
339 Sweeti Phanju 25 Bhaktapur · Upper Trishuli Hydropower Area 9843237911
340 Shiva Kumar Shrestha Dhading / Kathmandu · Timure Immigration / Rasuwagadhi border 27th August 9851352707 / 9851197166
341 Rupesh Shrestha 27 Bidur-8 (Majhigaun), Nuwakot · Betrawati Bazar, Rasuwa 8:30 9869803729 / 9849254113 / 9843479383
342 Binod Acharya 45 Rasuwa · Betrawati, Rasuwa 8:30 am 9840249697
343 Samir Dhungel Around 32 Lalgadh Dhanusha · Upper trishuli 1 Hp D day morning 9840402024
344 Niranjan Shrestha 30 Dhading · Rasuwa gadi 9862425303
345 Rajeev Kumar singh 31 Rajgadh municipality-2, Saptari · Upper Trishuli-1 Hydropower (216MW) Last contacted on 25 Aug 8 pm 9816772707
346 Surendra bista 46 Ratopul, Kathmandu · Rasuwagadi hydropower staff quarter, Rasuwa Bhadra 10 morning 9841281376
347 Ram Bahadur Nepali Sindhupalchok · Kerung naka Morning 9 am 9843609040
348 Raju Oli Rasuwagadi Bhansar 9843465452
349 उत्तम पर्साईं 37 खाँददेवी गाउँपालिका–४, रामेछाप · बस नं. 7696, रसुवा 26th August morning time 8:00 last contact time 9766381444 / 9697663814 / 9860804695
350 Rajesh ale magar 24 Nuwakot · Rasuwa new pul 2083/05/10 time 8 3 9866479446
351 Sudharshan Kafle Butwal · Mailung Khola HPP
352 Indibar Ghimire / इन्दीवर घिमिरे Upper Trishuli 3B Hydroelectric Project site / staff living quarters 26 August 2026, morning, before/during the Rasuwa–Bhote Koshi flood 9849607827 / 9851185090
353 Bipin Kumar mandal 25 महोत्तरी 9849549140
354 Chetna Anand Gupta 64 Mumbai, India · Rasuwa / Timure / Syafrubesi area 8:10 am, 26th August 918888881935
355 Shivo Lamichhane magar 52 Nuwakot · Haku besi haido poaraw 2083/05/10 9866479446
356 KRISHNA BASHYAL PALPA 9844796930 / 9864472469
357 सुरज तिमिल्सिना 33 Sindhupalchok 9841735806
358 Rajan Tamrakar 55 Lalitpur · Dhunche → Gosainkunda 26 august morning 11.30 9841720924 / 9841201030
359 Madhu Ahuja ~60 Plano, Texas, USA · Immigration Office at Gyirong (China) 17047718848
360 Deekap Ahuja ~60 Plano, Texas, USA · Immigration Office at Gyirong (China) 17047718848
361 राजेन्द्र ढकाल 32 Kamalamai–1, Sindhuli · Upper Trishuli 3A hydropower office 7 AM via video call 9869114391 / 9844040989 / 9840713717
362 मिलन खरेल 31 Kumarigal, Kathmandu · Upper Trishuli-1 Hydropower, Dam Site, Rasuwa 26th aug around 9 am 9851133401 / 9849651996 / 9849145429 / 9861371109
363 Deekap Ahuja ~60 Plano, Texas, USA · Immigration Office, Gyirong, China +17047718848
364 Madhu Ahuja ~60 Plano, Texas, USA · Immigration Office, Gyirong, China +17047718848
365 Chetana Anand Gupta 64 Mumbai · Rasuwa / Timure / Syafrubesi · China immigration post 8:10 am, 26 Aug +918888881935 / +919822025365
366 Rajan Tamrakar 55 Lalitpur · Dhunche, heading to Gosainkunda 26 Aug morning 11:30 9841720924 / 9841201030
367 सुरज तिमिल्सिना ३३ Sindhupalchok बिहान ८:४५ फोन, १० बजे मोबाइल अफ 9841735806
368 Krishna Bashyal Palpa 9844796930 / 9864472469
369 Shivo Lamichhane Magar 52 Nuwakot · Haku Besi 2083/05/10 9866479446
370 Rajesh Ale Magar 24 Nuwakot · Rasuwa new pul 2083/05/10 ~8:30 9866479446
371 इन्दीवर घिमिरे Upper Trishuli 3B HEP, Kispang-5 · project manager 26 Aug morning 9849607827 / 9851185090
372 Sudharshan Kafle Butwal · Mailung Khola HPP, mechanical engineer
373 Guru dutta pandey Syangja · Kerung boarder 9847425878
374 Satya sundar prajapati Bhaktapur · Rasuwa (upper trishuli project 216 MW) 9843195093
375 केबल नाथ आचार्य अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना 9815925077 / 9700274918 / 9825926807
376 Ramsharan timalsina Sindhupalchowk · Rasuws border 9851070240 / 9823254541
377 यादव भण्डारी Susta-१ baruwa Nawalparasi पश्चिम · अध्यागमन कार्यालय, टिमुरे, रसुवा 9847274315
378 Sudhir Kumar sah Rauthat · Rasuwa – upper trishuli 1 9800760005 / 9801656111
379 Sagar Paudel Kalikasthan, Rasuwa · Syafrubesi, Gosaikunda – 5, Rasuwa 9841440451
380 Rajan Thapa Lamjung · Hydropowe in rasuwa 9803762772
381 Narayan Bahadur Thapa Arghakhanchi · Betrawati 9860056476
382 Prakash Tamang Rasuwa ,amachhodingmo\_1 · 216 mw ko mathillo trisuli dam hakubesi vagdai gareko 9841870000
383 Prabin Amatya Kamalbinayak,Bhaktapur · Trishuli B3 site 9765203333
384 Manoj Thapa Magar Kodhari, Sindhupalchowk · rasuwagadhi lhende area (Nepal-China border) 9810194600 / 9818106667 / 9844273113
385 Ajay Singh Dhanusha · 400 m above the river
386 Achutam Sapkota Kavrepalanchok · Timure Bhansar 9861603527
387 Keshab Bist Baitadi · Langtang khola hydropower 9865630427
388 Ramkrishna Devkota /Sabina Devkota Nuwakot · Syaprobesi 9841903668 / 9767550773 / 9741686728 / 9845954629
389 Prakriti Dangol Betrawati Bazar, Aaintar 9860918004
390 Lalita Devi Kumai 9848152544
391 Hari chandra khadka Aanboo khaireni Tanahu · rasuwa,timure road construction work 9842597240 / 9846592396
392 राजकुमार घिमिरे / Rajkumar Ghimire ३०–३५ त्रिशूली ३बी जलविद्युत आयोजना, नया पुल २६ अगस्ट बिहान करिब ९:०० 9860404309 / 9840351158
393 Raju bal 58 Daman · Kerung 7:30 am – 26 th august 9845839327
394 Dil Bahadur Pradhan Customs Office (Bhansar), Timure/Rasuwagadhi Aug 26? 2026 9810078234
395 Lati maili dangol 65. Approx Betrawati nuwakot 9764395276
396 Sukumaya lawat 73 approx Nuwakot betrawati 9764395276
397 Sabina Mishra DOOSAN ENERBILITY SITE OFFICE / Trishuli 1 9849152236 / 9847126911
398 Gita Shrestha Nuwakot betrawati 9764395276
399 Suresh Sapkota 9843256886
400 Shrawan Shahi 48 Kathmandu · Near Yanghila hotel & lodge Around 8pm he made a phone call with his wife 9823407763
401 Ashish Subba 33 Kathmandu · Timure 8:30am, August 26 9813296543
402 Janak Raj Bohora Upper Trishuli 1 Hydropower 216 MW 26th August, 2026 9847595315 / 9851330549
403 नर बहादुर थापा ३३ भगवतीमाई-१, दैलेख · स्याफ्रुबेशी, रसुवा २०८३/०५/१० विहान ८ बजे 9843404454
404 Daya Bale 45-48 American National of Indian Decent · Hotel Kailash Shigatse 8 am/ Aug 26 9823189651
405 Raju Thapa 35-40 Sindhupalchowk, shyamsatu · Timure( around 7 am) Timure, 7:00 (bhadra 10) 9851143547
406 Ganesh Mani Shrestha 63 Kathmandu · Rasuwagadi Customs Office August 26, 2026 \
407 Ram Hari Devkota अन्दाजी ५५ बर्ष पालुङटार नगरपालिका/ गोरखा · बेत्रावती वरपर ९:३० 9845044809
408 Sharada Pandey 28-30 Nuwakot · Betrawoti 2083/5/10 10:00 AM 9845436131 / 9705414167
409 Buddhisagar Neupane, Khinmaya Neupane 59,56 ilam · Gangate nuwakot 2083/05/10 8:45 9851233845 / 9849638548 / 9841898020 / 9843467984 / 9841959838
410 Laxman Singh Air 22 Sighas ga pa Baitadi · Nuwakot 2083/5/9 5:30 9848842826
411 Rajkumar Gautam 9851242690 / 9841333952
412 Ansh Giri 18/19 Butwal 12 Tamnagar · Trishuli Hydropower Project 3B 9821024022
413 Reecha Niraula 24 Biratnagar · Upper Trishuli 1 HEP 216 MW project in Rasuwa Phone contact yesterday night 9852040151
414 Diwananda Subedi/Dipak Subedi 37 Ilam · Timure, China border 7:30 AM 26th August 2026 9806049273 / 9802545271
415 Sabin Maharjan 29 Chapagau, lalitpur · Timure, Machhapuchre Bank 8:56 am 9860125971 / 9841068480
416 Uttam kumar neupane Around 58 Swizetar, Kathmandu · Rasuwa hydropower He called in his home around 7 to 8 am 9845354333
417 Babu ram Khatri सोलुखुम्बु · रसुवा 9862959340
418 Sabin Maharjan 27/28 Lalitpur · Timure 9823068301
419 Gaurav Raut 31 Dhangadhi · Upper trishul UT1 HEP-216MW 9821870595
420 Raju Thapa 35-40 Sindhupalchowk · Timure Bhadra 10, bihana 7:00 9845991171
421 Janak Thapaliya 30 Dhading · नुवाकोट स्थित हाइड्रो Hydro Power 9851115599 / 9818974308 / 9818673000 / 9802064278
422 Luk Bahadur Chhetri Bhaise/betrawati 9:30 AM 26th August 9761860824
423 Bibek Moktan 16 Kathmandu tarkeshwor · Betravati 6:45 9767483446 / 9849853415 / 9841087987
424 Sumi Adhikari 43 Chitwan · Immigration office, rasuwa In immigration office when flood struck 9851325654 / 9841520683
425 Bijay Pradhan 19 Currently living in Dalkhu, Kathmandu / Home district\:Sidhupalchowk District · Timure Date: 2083/05/10 and Time:8:47 am 9761688675
426 Nawaraj Raut Melamchi 4 Sindhupalchok · Not know about project name but work inside tunnel 7:00AM 9860851078 / 9860442689
427 Anil kumar chaudhary 40 Lubhu Last online 8:23 9814769953
428 bipeen tamang 22 swyambhunath, kathmandu · timure, rasuwa rati ko 12:01am ma last kura vako thyo message ma 9808598457
429 Santosh Shrestha Dhading Siddhalek Rural Municipality · Nepal Rastriya Aadharbhut Bidhyalaya, Timure 9741830212
430 Kushal acharya 26 Tokha · Rasuwa 8:45 am 9815921144 / 9768508926
431 Monica Jain 58 24-D, Raj Kunj, Model Town, Mulund West, Mumbai – 400080, Maharashtra, India · Timure border 26th August early morning 918591733617
432 सचिन गौतम 24/25 Duhabi · Upper Trishuli-1 216 MW 9860662298 / 9820721005
433 हरि सेढाई रसुवा भोटेकोशी बाढी 9841441685
434 सुबास खड्का सिन्धुपाल्चोक 9768752565
435 कमल खड्का दोलखा, जुंगु · Sino hydropower (साइनो हाइड्रोपावर) 9745349989
436 दुर्गा पोखरेल टिमुरे, रसुवा — अध्यागमन कार्यालय 9852041460
437 नाम नखुलेको नेपाल–तिब्बत सीमा / Pasang Lhamu Highway, Shigatse 45000 9716078685
438 समिर पौडेल
439 शिशिर गिरी UT-3B इन्टर्नशिप · काठमाडौं विश्वविद्यालय सिभिल
440 अनुज हरि नेपाल २७ दोलखा · माछापुच्छ्रे बैंक, टिमुरे 9823779542
441 सुभद्रा न्यौपाने सानिमा बैंक, टिमुरे दिउँसो ३:३०
442 गोविन्द प्रसाद भण्डारी तुप्चे ७, विदुर
443 प्रकाश पौडेल ३६ कालिका–५, जिबजबे · टिमुरे 9818983454
444 Ram Mani Dahal 34-35 Kathmandu · Near Army Check post, UT-1 Mailung khola 9:00 morning 9851190691
445 Hikmat Bahadhur paal Krishnapur 04 kanchanpur · Timmure Rasuwa 26 August time unknown 9812729178
446 Sanjeevkumar Jain 63 24/D, Raj-Kunj, Model Town, Mulund West, Mumbai – 400080, Maharashtra, India · Timure border 26th Early Morning 918591733617
447 Kedhara gowri 33 Karna kollai agraharam, Kumbakonam · Rasuwa Last contacted on 25th aug 10am 9841756825 / 85530005979
448 Manil Kayastha 29 Bhaktapur · Hotel Sunshine, Trishuli Bajar 10th bhadra, 8:30 am 9841060542
449 Bimal kafle Chitwan · Upper trishuli
450 Anuska Pandey and her son 27-28 and 2 years Gorkha · तिमुरे स्वास्थ्य चौकी, रसुवा 26 Aug, 2026 9813772840 / 9863520152
451 chessang dongba 22 syabrubesi · Timure 8 am 9745534996
452 Kirti Kumar Acharya 50 Miami, US · Rasugwagadhi, Tibet Immigration 26th August 2026, approx 11:15 (Tibet Time) 917899919596
453 Pooja dangol shrestha Tanahun · Betrawati bazaar nuwakot Around 9 9841501507 / 9819192406
454 प्रभाकर दंगाल रसुवा 2083/5/10. 9811006641
455 Rupisha Dangol 22 Betravati Bazar area 9-11 am 26th aug 9867379991 / 9749721609
456 Suman Tamang Kavrepalanchowk · Tibet and Rasuwa border 26th Aug morning 10am 809060602078
457 Dinesh Kumar ghimire 49 Gulmi · Timure rasuwa office 2083/5/10 9849306669
458 Jiwan Nepali 32-33 Barahabise Sindhupalchowk · Timure rasuwagadhi Around 8 in the morning 9813235197
459 Rahul Dhodari, Puja Dhodari 24 and 22 Betrawati Bazaar, rasuwa · Betrawati Bazaar Yesterday night 9840837993
460 Manoj KC 45 Kathmandu · Chyaksa chilime rusuwa 9 am 9841122793
461 Resham Shrestha 37 Sindhupalchok · Timbure hotel 9:43 AM 9866262426
462 Karan bahadur damai 38 Tatopani Sindhupalchowk · Rasuwa 5-6 9813235197
463 Anil kumar chaudhary 39 Lubhu, Lalitpur · Upper Trishuli hydropower-1 216mw 8:30 9840057334 / 9842840173 / 9852860448 / 9814756471
464 Sarki butti tamang 50 Rasuwa Shyafru besi · Home 9763430418
465 Prem Bahadur Pradhan 41 Sindhupalchowk/listi · Timure 6:00 9768613795
466 Rupisha Dangol 21 Betrawati Bazaar · Last time we texted when she was at her house 9 11 (26 aug) 9867379991
467 Lhakpa Sonam Tamang 53 Rasuwa shyafru besi · Shyafru besi 9763430418
468 Kushal acharya Around 25 Kathmandu · Timure , rasuwa 2083/5/10, 8:45am 9840055516
469 Pradip Neupane 27 Uttargaya -04 Rasuwa · Khaltay 10 bhadra 2083,around 9:20 9860056311
470 दिपेश बस्नेत 32 Duwakot-2, Bhaktapur · Timure 25th August 6:00pm 9841805424
471 Bhim Prasad Meju / भिम प्रसाद मेजु 36 Hadigaun · Timure Till today morning 9843294571
472 Binu Gurung 54 Miyapatan,Pokhara-13,Kaski (according to nagarikta-Tanahun) · Left from Pokhara at 5 AM for Gosaikunda on 26 August 9:21 AM last contact dhunche/galchi not so sure but had mentioned about the way being uphill now 9806595865
473 Sauryansh Rana 28 Manbhawan
474 Prabin Khadka 41 Rasuwa · Last seen at China Border Last text with friends around 8:27 am 9860952088 / 9744441883
475 Lil kumar sunar 49 Butwal ,Rupandehi · Rasuwa boarder 2083-3-10
476 Rahul Gupta Upper Trishuli-1 Hydropower (216 MW), Doosan 9843410304 / 9866257266
477 Norbu Ghale 65 Canada · Timure-Kerung 9709060383
478 Pradip Neupane 26 Kalikasthan, Rasuwa · Uttargaya municipality, health section 9861343929
479 Rajan Chapagain 40-45 Kavresthali, Kathmandu · Rasuwagadhi 7:30-8 9765828610
480 Norbu Ghale 65 Canada · Timure-Kerung 9709060383
481 Padam Bahadur Malla 45 Tilkeni-10,Kanchanpur · Upper tirsuli-1,216MW,Tunnel Worker 9865772974
482 Hari prasad khanal mid 40’s Narja, Nuwakot (permanent) -currently living in kathmandu · Timure 9841017279
483 Govinda Bahadur Adhikari Chhetri 47 Pokhara Kaski · Rasuwagadhi custom office 8:30 Am, August 26 9806798880 / 9846061411 / 9817163399
484 Milan Shrestha 38 Kavre · Rasuwagadhi 8:48 am aug 26 9820057445
485 Resham Bahadur Shrestha 38 Sindhupalchowk · Timure 8:43 9840891678
486 Jeeban Puri 37 Sindhupalchok · Timure Bhansar, Rasuwa Bhadra 8, 2083 ( phone call around 7:45 ) 9869236702
487 Rajan Chapagain 40 Kathmandu · Syapru Besi Last call at 9:00am 9704534143
488 Bhim Bahadur Tamang 55 Dolakha Nepal · Timure 9803214786
489 दिपेश बस्नेत 32 Duwakot, Bhaktapur · Timure, Rasuwa 9:00 AM 9841805424 / 9803475696 / 9840738899
490 Yam Bahadur Darlami 33 Ruru-6-Gulmi · Rasuwagadhi Hydropower 9860608088
491 Hemanta Chaulagain 32 Currently Kathmandu / kavrepalanchok koshipari chaurideurali 5 · Near by Rasuwa Bhansaar kaaryalaya last call with his wife/family in the morning around 7:30am 9769686841 / 9841256456
492 Rameshwor Neupane 32/33 Kalikasthan, Rasuwa 6 · Uttargaya petrol pump, Betrawoti Bhadra 10, just until before the flood 9849185206 / 9863195188 / 9841446333
493 Durga devi raila 70 Sole rasuwa · Sole Bihan 8:30 baje maybe 9844649160
494 Ramesh Gajurel 37-38Yrs Bidur-5, Pipaltar, Nuwakot · तिब्बत नाका 2026-08-26 morning 9803122570
495 tenzin dolma tamang timure 9746471441 / 9863026234
496 Santosh Kumar Thakur 45 Kabirgamma, loharpatti gaupalika, mahottari district · Trishuli 3A hydropower 26 Aug around 9 AM 9809614360
497 Sumesh amatya Sankhamul, kathmandu · Trisuli 3B 9am august 26 9841249842
498 Ngajo 69 timure/rasuwa · timure 9863026234 / 9746471441
499 Madhu raila Gyanu raila 50 47 Sole betrawoti · Sole 8:30 tira maybe 9844649160
500 Shreeshant karki 23 Kathmandu · Rasuwa border 9 12 am 9841528514
501 Prakash Acharya 33 Dailekh · Gosainkunda Gaupalika, ward no. 2 office 2083-05-09 9:30 pm 9802077004 / 9848220383
502 Ranjan Dangol around 40 Rasuwa Betrawati · Timure, Hydropower called him yesterday evening on the phone. 9741867394
503 Raju Adhikari Morning of 26th August, traveling from Kathmandu to Syafrubesi 9849918236
504 Jayaram bishwokarma 55 Lalaitpur · 9:00am tirshuli 9:00am tirshuli 9861179895
505 Jagyashwor Sharma 36 Tikathali lalitpur · Quarantine office, rasuwa , timure 6:30 ma video call ma dekhya 9848690707
506 Milan Shrestha 38 Kavrr · Rasuwagadhi 8:48am 9820057445
507 सुरेन्द्र नेपाल / Surendra Nepal 27 मान्खा, सिन्धुपाल्चोक · टिमुरे बजार २६ अगस्ट २०२६ · बिहान ८:०० 9849564848 / 9851335088
508 Prem Prasad Sedai 50 Suryabinayak-1 Bhaktapur · Rasuwa border area Video call ma hijo kura vayeko sathi haru sanga ani mamu sanga 9814492315
509 Ayush Khadka 22 Salyan · Plantation quarantine timure rasuwaa Yesterday night 9764745646
510 Baburam Khatri (KC) 7/July/1991 (Age 35 at the time of missing) Solukhumbu · Rasuwa 7.30 a.m. was in touch with family members/friends through phone call/social media. 26-August-2026
511 प्रकाश पौडेल 35 Rasuwa · Rasuwagadi 8:30 9768978274
512 Dr.Kushal Acharya 28 Tokha, Kathmandu · Rasuwa border Last contact – bhadra 10, 8:45 am 9840055516 / 9818771221
513 LUK CHETTRI 60+ kathmandu kalanki · bhainse/betrawati 9:30 am 9861860824
514 euan 25-30 England, Isle of man · langtang valley around 10 hr ago 9867946037
515 लुक बहादुर केसी ५०+ कलंकी, भैसे
516 Dupsang tamang Late 30s immigration office, rasuwa
517 Laxman Gurung 60 Upper Trishuli-1 Hydroelectric Project (216 MW) · Mailung hydropower (sinohydro bureau 06) 2083 / 05 / 10 9848849261 / 9768069666 / 9868807300
518 Indra Prasad Bhatta Govane, Nuwakot · Govane Not in contact since the flood 9847698269
519 सृष्टि बास्तोला 9763259152
520 Kumar raut 58 Benighat, rorang-9 khatauti · Shantibazar, trishuli3A This morning 9803336952
521 दिपेश बस्नेत 32 Ramechhap / Bhakatpur · Timure, Rasuwa 9841805424
522 Joya Rana Magar 24 Bardibas, Mahottari · Rasuwa upper Trishuli-1 hydropower 9818704083 / 9813836078
523 Milan Tamang 31 Kavrepalanchowk, Temal · Timure,Rasuwa Bhadra 9 9714237314
524 Suman Dahal 23 Okhaldhunga · Timure Yesterday called on messenger aaja ktm farkinxu vnthyo 9848944391 / 9842929026
525 Sailesh Thapa 39 Matatirtha, Chandragiri-8, Kathmandu · Timure/ Rasuwa Gadi 2083/05/10 around 8:15 9860013233
526 सुबोध बेल्बासे २६–२७ रुपन्देही · 3B 9857036809 / 9866153617
527 प्रदीप श्रेष्ठ ३९ तातोपानी 9849993245
528 ईश्वरी तिमल्सिना / तुलसी प्रसाद तिमल्सिना ५३ / ६० धादिङ · बेत्रावती 9840286667
529 अजय प्रसाद सिंह करिब ३१ जनकपुर · Doosan Hydropower (216 MW Upper Trishuli) · रसुवा बाढी क्षेत्र 9803647230
530 प्रकाश पौडेल ३५ रसुवा · रसुवागढी ८:३०
531 धीरेन्द्र बिष्ट 23/24 Kalikot,naraharinath gaupalika · Rasuwa project hydropower dam 9Am 9868905326
532 धर्मराज रिमाल ३५ नुवाकोट · टिमुरे बिहान ९:०० 9865401859
533 धीरेन्द्र बिष्ट २३ / २४ कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका · रसुवा प्रोजेक्ट हाइड्रोपावर ड्याम बिहान ९ बजे
534 सरोज पराजुली र दिपेश पराजुली २३ / २२ सिन्धुपाल्चोक, बालेफी नगरपालिका · रसुवा भन्सार कार्यालय नजिक 9843813721
535 Pratap Thapa Magar 24 Tanahu · Upper Mailung hydropower २६ अगस्ट · ~७:०० 9806606459
536 Rajan Tamang Balefi-8, Lamosangu, Sindhupalchok · Timure २६ अगस्ट · ८:०० बिहान 9828017642
537 Gopal Chand Thakuri 60 काठमाडौं · Rasuwa hydropower project २६ अगस्ट · ~८:०० बिहान 9749463063 / 9764637134
538 Anuj Nepal 27 दोलखा · Rasuwa, Machhapuchhre Bank २६ अगस्ट · बाढीअघि 9869835725
539 Shyam Sundar Sah ~40 सिरहा, कल्याणपुर-११ · B3 hydropower 9805658699 / 9815709803
540 Anna Pak 38 Netherlands · Tibet border, Rasuwa २६ अगस्ट · १०:४० तिब्बत समय +31643439338
541 Ruchi Khatri 36 Canada / NRI · Immigration office २६ अगस्ट 9654103393
542 Valeria Slukina 49 Ireland / खार्किभ, युक्रेन · टिमुरे २६ अगस्ट · केरुङ जाने योजना +48884892150 / +380988650899
543 Shmatko Nataliia 50 कीभ, युक्रेन · रसुवागढी पुल नजिक २६ अगस्ट · ०८:२७ +380974170888
544 San Kumar Tamang 33 नुवाकोट · रसुवा, टिमुरे १० भदौ · ८:०० बिहान 9841390526
545 Sofija Dobrovolska 43 Riga, Latvia · Gyirong border (चीनतर्फ बिहान) २६ अगस्ट · ९:५७ नेपाली समय +37127052400
546 Lalit Bahadur Saru Magar
547 Kaji Sherpa
548 Gobinda Thapa Magar
549 Sujit Tamang
550 Raju Rana Magar
551 Suresh Rana Magar
552 Pragyan Rai
553 Yuba Raj Rai
554 Dambar Rai
555 Pandeu Rai
556 Yash Bahadur Rai
557 Irina Blonskaya
558 Natalia Kiseleva
559 Kirill Tretiakov
560 Juri Kupper
561 Kateryna Duzenko
562 Inna Bida
563 Ruslan Langolf
564 Elena Kozlova
565 Ekaterina Alekseevna Zhidkova
566 Iuliia Mikhailova
567 Yurii Ruzhyn
568 Dimitri Kishkurno
569 Ganna Monakhova
570 Oleksandr Sologub
571 Oleksandra Rodina
572 Olha Patis
573 Iryna Lysiuk
574 Oksana Dryha
575 Olga Golikova
576 Inna Oshmarina
577 Olena Bychkovska
578 Olena Kalynychenko
579 Iryna Malukhova
580 Nataliia Doroshuk
581 Tetiana Liukova
582 Larysa Molodets
583 Ievgeniia Malaia
584 Yuliia Koval
585 Hanna Istoshyna
586 Sofiia Oloviatenko
587 Olena Kurakina
588 Volodymyr Ruzhyn
589 Yevheniia Mamchur
590 Anna Yevtushenko
591 Nikita Oloviatenko
592 Oksana Batyshcheva
593 Olena Tomashevska
594 Iryna Ladygina
595 Oksana Yakushchenko
596 Dariia Suvilova
597 Oleksandr Bida
598 Alina Dosenko
599 Liudmyla Kylivnyk
600 Olga Vasylenko
601 Lesia Lutsenko Myskiv
602 Nataliia Field
603 Elena Horlova
604 Daria Bielova
605 Galyna Kovalevska
606 Iryna Chebanu
607 Stanislav Arsonov
608 Olena Nikiforova
609 Durga Bhattarai TIMURE CHECKPOINT 8:30 AM, 26 August
610 Kul Bahadur Magar TIMURE CHECKPOINT 8:30 AM, 26 August
611 Sumedha Amatya Trishuli Bazar area / Dhodeni, Rasuwa 2026-08-27 00:00
612 Narayan Patel Birgunj Metropolitan City-14, Bahuari, Parsa 9814227697
613 Subodh Patel Kalaiya Sub-Metropolitan City-22, Parsa 9805569268
614 Arun Hazra Kalaiya Sub-Metropolitan City-22, Parsa 9805569268
615 Shyambabu Thakur Birgunj Metropolitan City-15, Laxmanwa, Parsa 9861510386
616 Ukesh Dangol (currently in Parsa)Hetauda Sub-Metropolitan City-8, Kamane, Makwanpur 9845338508
617 Sanjay Tamang Sindhuli (currently Parsa) 9864031339
618 Akash Tamang Palung(currently Parsa) 9851121320
619 Kamarul Hoda Ansari Birgunj Metropolitan City-13, Parsa 9840211926
620 Samim Dewan Parwanipur-4, Chainpur, Bara (currently in Parsa) 9707945327
621 Anutam Bahadur Shrestha Birgunj Metropolitan City-4, Birta, Parsa 9814268168
622 Abhishek Bastola Hetauda-11, Bastipur, Makwanpur (currently in Parsa) 9842094715
623 Ghanshyam Bastola Hetauda-11, Bastipur, Makwanpur (currently in Parsa) 9840012651
624 Dinesh Pariyar Nijgadh, Bara (currently in Parsa) 9844404283
625 Prithvi Chaudhary Birgunj Metropolitan City-15, Laxmanwa, Parsa 9829457719
626 Narayan Singh Parwanipur Rural Municipality-5, Bahuari Tole, Bara 9845033370
627 Satyaprakash Ram Kalaiya Sub-Metropolitan City-22, Dhodh Tole, Bara 9816205619
628 Ankit Patel Adarsh Kotwal Rural Municipality-1, Chiutaha, Bara 9809265788
629 Sheikh Majid Ishnath Municipality-4, Rautahat 9823643707
630 Krishna Prasad Dhamala Lalbandi Municipality-9, Sarlahi
631 Dwarika Dangal Lalbandi Municipality-9, Sarlahi
632 Chiranjibi Khatiwada
633 Sunil Kushwaha Hariwan Municipality-5, Ghurkauli, Sarlahi
634 Ajay Kumar Yadav Bishnupur Rural Municipality-1, Saptari 9843104543
635 Sajan Chaudhary Shambhunath Municipality-8, Saptari 9842197558 / 9845824244
636 Shiva Prasad Lamsal Syaprubesi, Rasuwa 2026-08-27 00:00 9857622994
637 Samir Khadka Betrawati, Rasuwa 2026-08-27 00:00
638 Amit Katwal 2026-08-27 00:00 9860167288
639 Santosh Ghimire Upper Trishuli-1 Hydropower Project, Rasuwa 9841684475
640 BIJETA AWALE (and daughter) Rasuwa (site area) 2026-08-27 08:34 9802306535
641 Shashikala
642 Deepak Mahara Upper Trishuli 1, Doosan Camp 9:15 AM (8/26/2025) phone traced 9848477694
643 Babin Thapa Magar 9843728656
644 Phurba Moktan GBIME bank Staff, Timure 9860250122
645 Samjhana Tamang GBIME bank Staff Phurba's Wife, Timure 9861168600
646 Chiranjivi Khatiwada Lalbandi Municipality-9, Sarlahi
647 Chandra Bahadur Gyani Timure 2026-08-26 09:03 9863493165
648 Rajkumar Ghimire Naya Pul Betrawati Rasuwa 9779860404309
649 Atul pathak Goljung 9847688078
650 Atul Das at immigration or crossed at time of disaster (tentative from their itinenary)
651 Keshav Rao Tadipatei Near Trishuli, Rasuwa (en route to Kailash Mansarovar) 2026-08-26 07:34 91 94823 84845
652 Krishna Kala Adhikari Devkota Traveling by bus from Gorkha Palungtar (route through Rasuwa) 9846535397
653 Bishal Lama Temal Rural municipality
654 Basna Tamang Temal Rural municipality
655 Nabin Gautam Timure (NMB bank employee) 9843606433

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Binayak Karki

Binayak - based in Kathmandu - is an editor and author writing for eTurboNews.

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