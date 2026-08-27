Nepal Flood Disaster: Updated List of Missing Foreign Tourists and Visitors

A catastrophic flash flood in Nepal has left hundreds of people dead or unaccounted for, including a large number of international visitors, turning the disaster into a global tourism emergency.
The flooding struck the Bhote Koshi River corridor near Nepal’s border with Tibet on August 26, sending a massive surge of water and debris through communities, roads, bridges and areas used by tourists traveling through the Himalayan region. Search, rescue and evacuation operations remain underway.
The number of people reported missing has changed rapidly as authorities, tourism companies and families establish contact with travelers. The Nepal Tourism Board reported Thursday that 644 Nepali and foreign travelers were listed as missing, including 517 foreign nationals from dozens of countries.
eTurboNews receives updated list of missing visitors
eTurboNews has received an updated list of visitors and tourists who remain reported missing at this time, including their nationality and available last-seen information.
The list is being published as a public-information resource and should be considered fluid and subject to verification. Being listed as missing or out of contact does not necessarily mean that a person has been injured or killed. Communications have been severely disrupted, and authorities continue to verify the status and whereabouts of travelers.
eTurboNews has also been in contact with World Tourism Network members and eTN readers as information continues to emerge from Nepal and from concerned tourism communities around the world.
Anyone who has heard from or established contact with a visitor on the list since the flooding, or who knows of an additional visitor who should be added, is urged to provide updated information here. This information is based on a private initiative. There may be additional sources and official government platforms as well.
The objective is to help keep the information as current as possible while families, friends, tourism organizations and authorities continue efforts to account for those affected.
eTurboNews will continue updating the information as verified reports become available.
|#
|Name
|Age
|Address / Place
|Last Contact
|Phone
|1
|Lhakpa Gyalbu Sherpa
|49
|9869630139
|2
|Phurpu dolma tamang
|46
|9869630139
|3
|Igors Dobrovolskis
|43
|Riga Latvia · Gyirong – border- crossed it towards China
|26.08 9:57 nepal time
|+37127052400
|4
|Jamuna Shrestha
|Betrawati, Rasuwa · At her home in Betrawati, Rasuwa
|Aug 26 around 9 am
|9841277827 / 9860242290
|5
|Kateryna Bolgarova
|50
|Rasuwagadi -Timure
|26.08 . 8:30
|+380967257708 Tetiana sister / +380972729896 Vyacheslav brother
|6
|Mingmar Dolma Tamang
|~50
|थुमन, रसुवा · Timure
|२६ अगस्ट
|9765010682
|7
|Rebecca David
|63
|Mumbai · Timure checkpoint, heading to Kerung
|२६ अगस्ट · ७:३० बिहान
|8
|Paresh Natwarlal Patel
|58
|Timure–Gyirong immigration checkpoint
|२६ अगस्ट · ~८:०० बिहान
|9821035035
|9
|Shiva Shrestha
|30-40
|काठमाडौं · चीन सीमा नजिक (ट्रेकिङ)
|२६ अगस्ट · बिहान
|10
|Meenakshi Sanjay Ramani
|61
|Mumbai · Timure–Gyirong immigration checkpoint
|२६ अगस्ट · ~८:०० बिहान
|9821053035
|11
|Bishal Tamang
|25-30
|Rasuwa · Upper Trishuli-1 Mailung
|9804147925
|12
|Jeshik Shrestha
|24
|Sindhupalchowk · Custom Office, Timmure
|२६ अगस्ट · ८:०१ बिहान
|9851422103
|13
|Dhan Bahadur Tamang
|46
|Timure area
|9742430947
|14
|Sukumaya Gurung
|9844029404 / 9742850589
|15
|Ritika Pyakurel
|20
|Betrawati · घर
|२६ अगस्ट
|9849412202
|16
|Aashish Shrestha
|25
|Sindhupalchowk · Timmure Customs Office
|२६ अगस्ट · ८:०१ बिहान
|9851422103
|17
|Arjun Nagarkoti
|9823777073 / 9845873165 / 9766863766 / 9857055743
|18
|Lakshman Shrestha
|9823777073 / 9845873165 / 9766863766 / 9857055743
|19
|Sidharthi Kumari Sahu
|Melbourne, Victoria, Australia
|20
|Sandeep Mohapatra
|Melbourne, Victoria, Australia
|21
|Anna Chsherba
|42
|Kerung
|२६ अगस्ट · बिहान
|Kirill Chsherba +971 50 388 1533 (WhatsApp)
|22
|Samir Poudel
|Around 23
|Chitwan · Upper Trishuli hydropower 3B
|9744964963 / 9708275546 / 9863294460
|23
|Shishir Giri
|Upper Trishuli 3B hydropower project
|9848029098
|24
|Chakraraj Shakya
|NIC ASIA बैंक नजिक मुख्य सडकतिर जाँदै (घर छोडेर)
|9841548535 / 9843131648
|25
|Gyaljen Sherpa
|Nayabasti, Boudha · Rasuwa
|9848840000
|26
|Rajiv Singh
|Hakubesi · Upper Trishuli-1 (216 MW)
|27
|Deepa Balaji
|54
|Dallas, Texas, USA · Nepal–China Immigration Border नजिक
|२६ अगस्ट · ७:३० बिहान
|28
|Gyanendra Lal Shrestha
|54
|Panchkhal · Timure
|२६ अगस्ट · ८:४०
|9849243711
|29
|Balaji Venkatachalam
|५६–५८
|Dallas, Texas, USA · Nepal–China Immigration Border नजिक
|२६ अगस्ट · ७:३० बिहान
|30
|Jayaram Yonjan
|अन्दाजी ३०
|Sindhupalchowk, Barhabise · Timure, Rasuwa
|२६ अगस्ट · ७:०० बिहान
|31
|Prakash Budathoki
|China border
|9851176741
|32
|Auras Bhandari
|२९
|Tanahun · Upper Trishuli A engineer
|२६ अगस्ट · ७:००
|9863199106 / 9860200450
|33
|Bishal Timalsina
|Parsa, Thori-4 · रसुवा भन्सार एजेन्ट
|9845512540 / 9865130351 / 9841605716
|34
|Gayathiri Devi Prakash
|51
|Coimbatore, India · Rasuwagadhi Immigration Center
|२६ अगस्ट · ११:००
|9443799999 / 9840926636
|35
|Rikesh Shrestha
|Doosan energy, Upper Trishuli-1 hydropower project
|9823122991
|36
|Rudra Bahadur Ghale
|Ghale gaun
|9848759794
|37
|Sumedha Amatya
|१४
|Trishuli, Nuwakot
|9765344522
|38
|Sadip Shrestha
|३८
|Bidur, Nuwakot · Trishuli 3A hydropower
|9841520791
|39
|Tamilarasi Asokan
|59
|Karur, Tamil Nadu, India · Near immigration
|२६ अगस्ट · ८:४५ बिहान
|+91 9600711144
|40
|Nishan Tamang
|On the way to Gosaikunda
|9862498623
|41
|Subekshya Bhandari
|On the way to Gosaikunda
|9862498623
|42
|Subesh Bhandari
|On the way to Gosaikunda
|9862498623
|43
|Muyiya Bhandari
|On the way to Gosaikunda
|9862498623
|44
|Ashen Tamang
|On the way to Gosaikunda
|9862498623
|45
|Chessang Tamang
|Syafrubesi bazar
|9813227218
|46
|राजु चापागाई
|६२
|चितवन, भरतपुर-५ · Rasuwa border
|२६ अगस्ट · ८:२५ बिहान
|9862448373
|47
|Dorji Tamang
|५४
|Solukhumbu, Tapting · Around Timure
|२६ अगस्ट · ९:५५ बिहान
|48
|Bipin Tamang
|२२
|Kathmandu · Rasuwa, Timure
|२६ अगस्ट · ८:२२ बिहान
|9823880024
|49
|Arushi Gupta
|33
|Noida (UP), India · Rasuwa Custom office, Nepal–Tibet border
|२६ अगस्ट · ७:५० IST
|+91 9650997806
|50
|Kami Tamang
|५२
|Pajong, Rasuwa · Ronga
|२६ अगस्ट
|9845353937
|51
|Tarsang Tamang
|४५
|Pajong, Rasuwa · Ronga
|२६ अगस्ट
|9845353937
|52
|Srijana Acharya
|Trishuli Bazaar
|9819384855
|53
|Shiva Prasad Dhakal
|४८
|Kalika-3, Rasuwa · Plant Quarantine Office, Timure
|२०८३/०५/१० · ८:३० बिहान
|9861883973
|54
|Janani Sriram
|44
|Florida, USA · Gyirong County Immigration / Rasuwagadhi
|२६ अगस्ट · ९:०० बिहान
|+91 9110252409
|55
|Krishna Khatri
|४९
|Upper Trishuli dam side, Hakkubesi
|9746297701
|56
|Pasang Tamang
|५५
|Thuman, Rasuwa · Rasuwagadhi Hydroproject staff
|२६ अगस्ट
|9861762667 / 9869348010
|57
|Sriram Rajappa
|47
|Florida, USA · Gyirong County Immigration / Rasuwagadhi
|२६ अगस्ट · ९:०० बिहान
|+91 9110252409
|58
|Prabhakar Dangal
|Itahari-19 · Maijung army post, Rasuwa
|9842156207 / 9827005085 / 9824389072
|59
|Aalok Kumar Paikra
|28
|Mahadewa Gaupalika-1 · Dhunche / Haku, Rasuwa
|9814767218
|60
|Krishna Murari Aryal
|51
|Gosaikunda from Pharping · reserved Scorpio बा १९ च ९७३६
|२६ अगस्ट · ८:४९ बिहान
|9767929605 / 9849012052
|61
|संजय साह / Sanjay Sah
|३१
|तिलाठी कोइलाडी-४, सप्तरी · माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत केन्द्र, रसुवा
|२०८३/०५/१० · बिहान ७:४५
|9746635909 / 9744210660
|62
|Olena Shevchenko
|५४
|Ukraine, Kropyvnycky · Bridge at Nepal/Tibet border
|२६ अगस्ट · ८:३१ बिहान
|+48796271067
|63
|Madhu Kumar Karki
|55
|Gothatar · Timure bazar
|9841283158
|64
|Subhashchandra Gosh
|62
|Kolkata
|+91 79803 94209
|65
|Rajen Acharya
|52
|Birtamode, Jhapa · Syabrubesi Langtang hydropower 20 MW
|9706816900
|66
|Ashok Syangtan
|Hetauda-3
|67
|Debasish Banerjee
|Immigration centre, Rasuwagadhi
|+91 8873840291
|68
|Sedhar Gombu Tamang
|Safrubensi, Rasuwa
|9843683073
|69
|Hera Krishna Shrestha
|६०
|Nuwakot · Trisuli
|२६ अगस्ट
|9841594276
|70
|Lhanjom tamangni
|५३
|Gatlang-06, Rasuwa · Safrubensi
|२६ अगस्ट
|9843683073
|71
|Krishna Shrestha
|Trishuli-3A hydroelectricity Centre
|9841595215 / 9851460411
|72
|Saroj Parajuli
|२४
|सिन्धुपाल्चोक · Rasuwa Border, Timure
|9841272589
|73
|Dipesh Parajuli
|२४
|सिन्धुपाल्चोक · Rasuwa Border, Timure
|9841272589
|74
|Maiya Dahal
|रसुवा
|75
|Rajesh Shrestha
|रसुवा घाटे खोला
|9860356957 / 9761721457
|76
|Yashas Bhand
|३६
|Mumbai / Vashi · Timure (Rasuwa immigration)
|+91 7022151370 / +91 9833546947 / 9082562710
|77
|Kanchhi Ghale
|9810077082
|78
|Sonika Tamang
|६
|9847762124 / 9806549092 / 9716610860
|79
|Kul Bdr Thapa Magar
|४५–५०
|ओखलढुंगा
|9842165331
|80
|Soniya Ghale
|१३
|खल्तेबाट बेत्रावती स्कूल जाँदै
|9847762124 / 9806549092 / 9716610860
|81
|Abiral Tamang
|१९
|जयपुर सिउरेनी
|9847762124 / 98066549092 / 9716610860
|82
|Govinda Bhandari
|४५+
|बिदुर-७, तुप्चे (अक्करे), नुवाकोट · अक्करे हेड गेट
|२६ अगस्ट · ~९:००
|9841360901 / 9841574979
|83
|Aditi Ghosh
|४७
|Singapore · China–Nepal border / visa office
|२६ अगस्ट · ~९:००
|9801064787
|84
|Aashmaya Tamang
|३८
|खल्ते
|85
|V S Bala Subramanyam
|५२
|Kuppam, Chittoor, Andhra Pradesh · Gyirong immigration centre
|२६ अगस्ट · ~७:३०
|7093288228
|86
|Puspa Raj Bhattarai
|त्रिशूली जलविद्युत् ३बी
|87
|Sagar Karn
|२७
|वीरगञ्ज
|२०८३ भदौ ९
|9845966655 / 9769741680
|88
|Sanghamitra Banerjee
|६०
|City Centre, Durgapur, India · रसुवागढी अध्यागमन
|२६ अगस्ट · बिहान ~८:००
|+91 8873830291
|89
|Mahendra Dangol
|५८
|Happy Home Resort, बेत्रावती
|बाढी बेला
|90
|Divya Dangol
|४५
|Happy Home Resort, बेत्रावती
|बाढी बेला
|9767658886
|91
|Istoshyna Hanna
|५२
|Dnipro, Ukraine · Gyirong Port / रसुवागढी सीमा (पाँच तले चिनियाँ बोर्डर गार्ड भवन)
|२६ अगस्ट
|+380956662212
|92
|Deepu shahi
|४३
|कमलपोखरी, काठमाडौं · रसुवा अध्यागमन, याङखिला होटल
|~८:५५
|9840633576
|93
|Devi Sara
|पोखरा, कास्की · धुन्चे वरपर
|२६ अगस्ट · ~९:१५
|9846047128 / 9856022686
|94
|Rajkumar Shrestha
|४६
|त्रिशूली बजार
|हिजो (२६ अगस्ट)
|9741678346
|95
|Kapil Mahajan
|४५
|Hilversum, Netherlands · Gyirong (तिब्बत) अध्यागमन कार्यालय
|२०८३-०५-१० · बिहान ~९:००
|00919980146808
|96
|Manish Kumar Mandal
|३२
|तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–२, लौनिया (सप्तरी) · रसुवा जलविद्युत
|बाढी बेला
|9804798878 / 9815749810
|97
|Vaishnevy Ramasamy
|४९
|पुदुच्चेरी, भारत · स्याफ्रुबेसी
|२०८३-०५-१० · बिहान ~६:१०
|+91 9442300971
|98
|Geetha Ramaswamy
|६८
|पुदुच्चेरी, भारत · स्याफ्रुबेसी
|२०८३-०५-१० · बिहान ~६:१०
|+91 9442300971
|99
|सेरिना गुरुङ
|नाबालिग (उमेर नखुलेको)
|किस्पाङ गाउँपालिका–५, नुवाकोट · स्कूल बस (Uttargaya Public English Secondary School)
|स्कूल जाँदै (बाढी बेला)
|974566078 / 9745930301 / 9749327552
|100
|Gita Raila
|52
|Sole बजार
|२६ अगस्ट
|9860613530
|101
|Sabriti Paudel
|42/43
|बेत्रावती बजार पसल
|२६ अगस्ट
|9860613530
|102
|Surendra Subedi
|42
|भन्सार कार्यालय चिलिमे
|२६ अगस्ट
|9860613530
|103
|Prabash Raila
|3
|Rasuwa · Betrawati (स्कूल जाँदै)
|२६ अगस्ट
|9860613530
|104
|Lila Bahadur Deuja
|48
|Sindhupalchok, Barhabise-7 Danda Gaun · Rasuwa Timure ghatte kullo
|२०८३-०५-१०
|9748299275
|105
|Rajesh Timalsina
|Rasuwagadhi Border Path (Nepal checkpoint–China border)
|२६ अगस्ट · ८:००–८:४५
|9860128691
|106
|Deepak Deo
|31/32
|Saptari · Chilime Hydropower hub, Syabrubesi
|भदौ १० · ११:००
|9807788750
|107
|Parbati Raila
|35
|Rasuwa · Betrawati
|२६ अगस्ट
|9860613530
|108
|Dil Bahadur Magar
|28
|Chitwan, Chumlingtar · Mailung post
|२६ अगस्ट
|9818613450 / 9747840142 / 9803672077
|109
|Meenakshi Subramanian
|60
|Mumbai, Maharashtra, India · Rasuwa Timure
|२६ अगस्ट · ८:२० सीमा
|9702027670 / 9820194313
|110
|DEVI KUMARI GURUNG
|55
|Pokhara, Haweli Marga · Galchi–Trishuli बाटो
|२६ अगस्ट ९:२०
|9805535019 / 9705165229
|111
|Sunny Chaudhary
|30
|Nawalparasi-West
|9869266559
|112
|Niroj Pradhan
|32
|Kavre · Timure
|9851334184
|113
|Ayush Adhikari
|27
|Tanahun · Timure
|२०२६/०८/२६
|9843417857
|114
|Mukesh Nepal
|30–33
|Trisuli hydropower 3B
|9840362440
|115
|Sunil Man Dangol
|36
|Birgunj-15, Bishwa · रसुवा नाका (गाडी पास)
|भाद्र १० बिहान ८ बजे
|9807260499
|116
|Kaji Tamang
|Mailung, Kalika · Timure, Rasuwa
|25 Aug 2026
|9714458931
|117
|Rema Kothandaraman
|64
|Bengaluru, India · Timure Customs
|26/8/2026 8:30am
|+65 91998269
|118
|Jiban Jonchhe
|26
|Chautara, Sindhupalchok · Mailung Khola, Rasuwa
|2083-05-10, ८–९ बजे
|9862162462
|119
|Nellaipalli Ramakrishnan Kothandaraman
|67
|Bengaluru, India · Timure Customs office
|26/8/2026 8:30am
|+65 91998269
|120
|Raman Supramaniam, Neelavany Marimuthu, Murukan Supramaniam, Padmahwathi A Govindasamy
|59 / 54 / 60 / 58
|Malaysia · Near Nepal–Tibet Checkpoint
|26 August, 8:18am NPT
|+60 12-6768615
|121
|Nabeena Kumari Dhami
|22
|Sunsari · Hotel Kailash, Timure, Rasuwa-3
|After 9:00 am
|9703743488 / 9705445024
|122
|Anuj Kafle
|25
|Trishuli bazar
|9:30 am
|9861035223
|123
|Arindom Ganguly / Mousumi Ganguly
|61 / 54
|Tapoban City, Durgapur · Syabrubesi
|26 August
|8250747047 / +91 96749 07363
|124
|Chhesang Tamang
|21
|Syabrubesi, Rasuwa
|26 August
|9808169171
|125
|Sarulatha Dhayalan
|51
|India · Bhote Koshi, Nepal–China border (G216 / helipad area)
|30hrs ago
|+977 9845903374
|126
|Andrii Kysil
|34
|Ukraine · Nepal–Tibet border (China तर्फबाट नेपाल)
|26/08/2026 08:27
|+380970442244
|127
|Phurpu Tamang
|49
|Syabrubesi, Rasuwa
|26 August
|9808169171
|128
|Dilip Kumar Mandal (Jibachh)
|28
|Tilathi Koiladi R.M. २, Launiya (Saptari) · Rasuwa hydropower
|2083-05-10
|9804736342 / 9815749810
|129
|Mukesh Khadka
|30
|Kirtipur · Mailung
|26 August am
|9843576798
|130
|Rameshbabu Chopparapu
|53
|Vijayawada, Andhra Pradesh, India · Immigration Office, Near Friendship Bridge
|26 August around 8am
|+91 8600959221
|131
|Mingmar Takmang
|50
|Syabrubesi, Rasuwa
|9808169171
|132
|Padma Mahadevan
|72
|Bangalore · Timure
|26 August 2026 8 AM
|9902027300 / 9845689327
|133
|Niraj Pradhan
|32
|Balephi-8, Sindhupalchowk · Timure
|26 August 2026
|9811241713
|134
|Jit Bahadur Pahari
|30
|Sindhuli · Rasuwa
|9845710392
|135
|Laxman Pariyar
|21
|Kalikot, palata-02
|9745676022
|136
|दिपेन्द्र न्यौपाने
|24
|कमलामाई, ०७ सिन्धुली · Mailung, Rasuwa
|८ बजे बिहान
|9849568195
|137
|Bam Bahadur Tamang / Bipa Maya Tamang
|71/64
|Rasuwa · Salletar mailung
|9:20
|9749420605
|138
|Som Maya Tamang
|42
|Rasuwa · Salletar mailung
|9:20
|9861334310 / 9749420605
|139
|Venus Rajnikant Patel
|45
|Ohio, United States of America (USA) · Hotel Kailash, Rasuwagadhi
|7:00 AM Last Contact Hotel Kailash
|9808543060
|140
|Miri Maya Tamang
|40
|Rasuwa · Salletar mailung
|9:15.9:20
|9861334310 / 9749420605
|141
|Bhim Kumari Tamang
|22
|Rasuwa · Salletar mailung
|9:15
|9861334310 / 9749420605
|142
|Basanta Pahari
|Badikhel, Lalitpur · Ramche and uthardahey
|Yesterday Around 9am
|9801977745
|143
|Lysiuk Iryna
|36
|Ukrainian, Kyiv, Dobryi Shlyah 5, part 5 · 26.08
|26.08
|+380674424398
|144
|Padmaben Jagdishbhai Patel
|63
|Toronto, Canada · Kailash Hotel (Rasuwa Ghadi)
|25th August, 8am
|+1 647 980 6174
|145
|Padam Bahadur Tamang
|Kipsang · Betrawati
|26/08/2026 around 9am
|9843716171
|146
|Rekha Patankar
|Thane, Mumbai · With Richa tours and travels around the checkpoint crossing over from Nepal to china.
|+14254058666
|147
|Satish Patankar
|Thane, Mumbai · With Richa tours and travels around the checkpoint crossing over from Nepal to china.
|+1 4254058666
|148
|Balkumari Agasti
|84 Y
|Nuwakot · Tribhuvan Trishuli Secondary School, Trishuli Bazar, Nuwakot
|Bhadra 10, 9.15 Am
|9841646156 / 9841388525 / 9818546888
|149
|Nataliia Godlevska
|48
|Kyiv Patriotiv 98 /34 · Chinese- nepal border
|26/08. Around 8:30
|+380663430666 Anastasia daughter / +380671214497 Kateryna Daughter
|150
|Olha
|Patis
|Ukraine , str Shevchenko 127 , Lytvynivka · Custom Rasuwagadhi/Timure
|26/08/2026
|+380962819458
|151
|Kovalevska Galyna
|43
|Kyiv Ukraine · Rasuwagadhi/Timure
|8:35
|+380673234020
|152
|Mohit Kaushik
|49
|Canada · Pasang Lhamu Highway
|August 26th, 4am
|+12042978145
|153
|सरस्वती अधिकारी
|37 Y
|Dhading · Tribhuvan Trishuli Secondary School, Nuwakot, Trishuli Bazar
|9:15 Am
|9841646156 / 9841388525 / 9818546888
|154
|बायचकोभ्स्का ओलेना
|49
|Ukraine Kiev · Border
|5:49 Kiev time zone
|+380953351016
|155
|मंगल दास लवात
|68
|Betrawati, nuwakot
|Around 9 am not sure
|9828577147 / 9860825596 / +9779741895406
|156
|एकातेरिना जिदकोवा
|44
|ग्यिरोंग कन्ट्रोल प्वाइन्ट
|26/08 8:27
|79959024304
|157
|एगेश श्रेष्ठ
|39
|Banepa-7, Kavrepalanchwok · Timure,Rasuwa
|Last call was at 8:22 with aunt
|9841004039 / 9712013568 / 9860146300 / 9841857671 / 9761739839
|158
|दीपक आहुजा
|60
|5700 Garrett dr, Plano, TX 75093 · Last known location – Gyirong port office – border crossing Nepal and China
|August 26th – around 9 am based on phone location
|+1 469 525 5462
|159
|Ghanashyam Bhatta and Kalpana Bhatta
|around 50
|Siddhalekh, Dhading · Galchhi Dhading towards Gosaikunda
|10th Bhadra 2083
|9851007051
|160
|निराजन पंगेनी
|लगभग 37-38
|रुपन्देही/बुटवल · त्रुशुली हब
|9.21 am मा फोन आएको, फोनको लोकेसन कालिकास्थान देखाएको तर सम्पर्क हुन नसकेको
|9843771391
|161
|Mingmar Tamang and Muna Gurung
|58 & 40
|Rasuwa & Dhading · Timure
|Bhadra 10 At night
|9841262285 / 9869053670
|162
|Gopal Basnet
|48
|Barhabise-5 Sindhupalchok · Ghattekhola Rasuwa
|25/08/2026
|+61433410833
|163
|Iryna Kripak
|34
|Rasuvagadhi Border check post · रसुवागढी नाका चेक पोस्ट
|2.08 8:45
|+380996776797
|164
|Budhumaya Tamang
|42 around
|Rasuwa · Salletar Mailung
|9861334310 / 9749420605
|165
|Anish Ghimire
|Mid 20s
|Pharping Kathmandu · last contact they had reached Trishuli
|Last seen at home before they left
|9767929967
|166
|Balkrishna Ranjit
|61
|Banepa-10, Kavre · Rashwagadi
|Bhadra 9th 2083, 8:00PM
|9748303457 / 9841466324
|167
|Ashok Kumar Mandal
|36
|Tilathi Koiladi Gaupalika ward 6, Saptari · Rasuwa Jungle
|2083/05/10, Time 3 PM
|9706483475 / 9842954774
|168
|Polina Kulak
|37
|New York, United States of America · NH42 (Pasang Lhamu Highway), immediately south of the Nepal–China Friendship Bridge, Rasuwagadhi
|08:37 NPT, Wednesday 26 August 2026
|+1-212-763-3303
|169
|pranisha Tamang
|32
|timure rasuwa · timure bazar, rasuwa
|7-8am contact
|9866494671
|170
|Lok Bahadur Magar
|50
|Kathmandu · Customs office kerubg
|Yesterday at around 8 am
|9849047711
|171
|Chitra Venkatraman
|45
|Sydney · Royal Himalaya Hotel & Lodge in Shyafru bensi
|8.30am
|+919986560283
|172
|Jayaram Ghimire
|55-60 hola
|Gajuri dhading · Kerung
|August 27
|9803479956
|173
|Nishma Rimal, Sunil Thapa and Indira Thapa
|23
|Rasuwa, Timure, Upper Sole · At home on the same address provided
|bhadra 10
|9843480011
|174
|Shivanth Prakash
|27
|309, THADAGAM ROAD, GCY (P.O), COIMBATORE · RASUWA GATHI IMMIGRATION CENTER
|26/aug/2026 around 11.00 am their time
|9443799999 / 9840926636
|175
|Hikmat Mohora
|Around his 30s 35
|Dhangadi · Rusuwa police station
|Dont know
|9849101224 / 9860468872
|176
|Januka Lamsal
|34
|Dhading · Gosainkunda jadai gareko
|2026/08/26
|9761613435
|177
|Aavash Neupane
|Around 23
|Kathmandu · Upper Trishuli 3A hydropower
|unknown
|178
|Tashi tamang , Jivan Tamang, Chhowang sangmo tamang, chungku tamang, Thinley wangdi tamang ,pratima tamang
|Shyafru chaur and shyafru bazar/rasuwa · In their homes
|27 Aug
|9768588207 / 9851048860
|179
|NARAYANI PARAJULI
|28
|DANG · तिमुरे चेकपोस्ट नजिक
|भदौ १० गते बिहान ८ः१८ बजे
|180
|Sanjaya Sherpa
|Bhotekoshi -3 · Kerung Border Area
|AUG 26
|9851122273 / 9841034594
|181
|Suhasini reddy kandimalla
|43
|2 rosella crescent, Springfield lakes,Qld, Australia · Spoke to her over the phone 5 am local time Nepal
|26/08/2026
|0061449297756
|182
|tej kumari gurung, babar gurung, Thaneshowr gurung, Uma gurung, Rishi panta
|60-73
|Kathmandu · Last conversation on border at 7:30. On the way to kailash
|Contact at 7:30 am in check point
|Bhim gurung – +977 9851057784
|183
|Min Bahadur Ale Magar
|Ramechhap · Rasuwa gadhi, Ghattekhola area
|8:21 online in whatspp
|9803529531
|184
|Suresh Simkhada
|43
|Kathmandu · Timure
|26 Aug 2026 · Timure
|9851096547
|185
|Pemba Sherpa
|41
|सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेकपोस्ट नजिक
|भदौ १० गते बिहान ८ः१८ बजे
|186
|Abhishek Acharya
|29
|Langtang Khola Hydropower
|187
|Ram Kaji Tamang
|38
|सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेकपोस्ट नजिक
|भदौ १० गते बिहान ८ः१८
|188
|Sang Bahadur Tamang
|32
|सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेकपोस्ट नजिक
|भदौ १० गते बिहान ८ः११ बजे
|189
|Tenjin Tamang
|Bhotekoshi gaupalika–५ · Upper Trishuli hydropower surung
|Dhunche
|9840585147
|190
|Manju Shanker
|56
|Mumbai · Rasuwagadhi border crossing
|26/8/26, 8.30am
|+91 7022754222
|191
|Phurba Sherpa
|23
|सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेक पोस्ट नजिक
|भदौ १० गते बिहान ८ः१८
|192
|Christina Khadka
|26
|Rasuwa · Uttargaya school, Betrawati
|12:00 pm Thursday online
|193
|Gelu Sherpa
|५३
|सोलुखुम्बु · तिमुरेको चेक पोस्ट घुम्ति नजिक
|भदौ १० गते बिहान ८ः१८
|194
|Shanker Lakshmanan
|61
|Mumbai · Rasuwagadhi border crossing
|8.30am 26/8/26
|+91 9820766478
|195
|Sudip Gautam
|56
|Dhanusha · Upper Trishuli hydropower
|26 August 9am
|196
|Raj Bista (RAM)
|39
|Nijgadh–९ Bara · 216 Hakubesi, Dam site, Upper Trishuli
|१० भदौ २०८३ बिहान ०७:३०
|9845303581 / 9844300990
|197
|Veena Kulkarni
|58
|Mumbai, India · Timure, Tibet border
|8:30 am (26 August 2026)
|+91 9167118188
|198
|Hari Sedai
|40 to 50
|Tanahun Bhirchaur–१० · Mailung hydropower
|हिजो ८–८:३० भिडियो कल
|9808933773 / 9860319439
|199
|Rita Khadka
|Around 24
|Timure, Rasuwa
|7 AM, Virtual Call
|9768932965
|200
|विकास प्रधान
|३०
|तातोपानी सिन्धुपाल्चोक · रसुवा/केरुङ
|२०८३/०५/१० बिहान ~८ बजे
|9863184232 / 9741832604
|201
|Anil Grover
|55
|China-Nepal border
|August 26th at 9 am
|6476460491
|202
|Samira Grover
|50
|China-Nepal border
|August 26th at 9 am
|6476460491
|203
|Padam Sing Saud
|Trishuli Hydro 3A
|morning 7 am
|9851044458
|204
|Samir Ghale Gurung & Amir Ghale Gurung
|Around 28 – 30
|Timure, Rasuwa
|August 26, 2026 \
|205
|Ananda Sundari Damodharan
|58
|Syabrubesi
|25-8-2026/9.30pm in the hotel
|Sowbarnikka(Daughter)- +91 9717932349
|206
|Madhav Kafle
|50 around
|Kathmandu · Bidhur
|9:00
|9822784005
|207
|Manikala Rana
|Timure · Timure, rasuwa
|27 August
|9768705162 / 9865449138
|208
|Dinesh Achhami
|45
|Sindupalchowk · Timure bhansar
|Last call 8 am yesterday
|9849590928
|209
|Amar Gharti Magar
|35-40
|Jajarkot · Timure,rasuwa
|Aug 27
|9768705162 / 9865449138
|210
|Prem Bahadur Tsmang
|49/50
|Kathmandu, Nayapati · Nuwakot Trishuli / Kerung (विरोधाभास रिपोर्ट)
|25 aug 2026
|9747237574
|211
|Rudhra Iyer
|22
|Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash
|6.30 am IST ON 25th august
|+91 9747519090
|212
|Rishab Iyer
|24
|Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash
|6.30 IST
|+91 9747519090
|213
|Rupa/Lakshmi Iyer
|49
|Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash
|6.30 am IST.
|+91 9747519090
|214
|Anand Kumar Mahato
|29
|धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर ६ मोतियाहि · Langtang khola hydropower, rasuwa
|Contact Tuesday night after that missing no any contact
|9803264178 / 9765566574 / 9862266372
|215
|Sree Iyer
|52
|Cherrybrook, NSW, Australia · Hotel Kailash
|25th August morning 6:30 am IST
|+91 9747519090
|216
|Krishna Thami
|17
|Rasuwa
|9849964572
|217
|Rajendra Shrestha
|27
|Dhading, Dhunibeshi · Timure
|8:35 Last talk
|9861017976
|218
|Sonam Wangdi
|50+
|Rasuwa, ghatte khola · Sonam GUEST HOUSE
|25 august
|9700284488
|219
|Chunni Dolma
|50+
|Rasuwa, ghatte khola · Sonam GUEST HOUSE
|25th august
|9700284488
|220
|Hari Prasad Silwal
|55
|Dhading · Nuwakot
|9:30
|9808830570
|221
|Hari Krishna Dangol, Sobita Dangol
|50's
|Bidur 10, Nuwakot, betrawati bazar · betrawati bazar
|9:40
|9851173269
|222
|Naresh Kumar Bansal
|66
|Barnala, Punjab India · LUMBINI
|25/08/2026
|9872008611
|223
|Alpa Karkhanis
|52
|Mumbai, India · timure kerung
|26th august 7 am
|+91 9820294371
|224
|Shanta Lama
|42
|Thuman, near Ghattekhola · maps: Ghattekhola area
|last spoke 7:30am on 26 August
|9801056036
|225
|Sunita Das
|32
|Lalbandi-1, Nawalpur, Sarlahi · Journey to Gosaikunda
|9851044754
|226
|Bajh Kishor Das
|41
|Lalbandi-1, Nawalpur, Sarlahi · Journey to Gosikunda
|9851044754
|227
|Mahesh Panta
|30
|Bhumlu municipality, Dolalghat · Rasuwa Bazar
|bus last seen ~8am (passengers missing)
|9851160778 / 9842748678
|228
|Gyan Bahadur Moktan Tamang
|Rasuwa, Timure · Timure
|August 26, 2026, when flood hit Timure
|9767279249 / 9860918990 / 9813004186 / 9862576971 / 9823749725
|229
|Mukunada Thapa
|47
|Suryabinayak-8, Bhaktapur · Rasuwa hotel line
|2083-05-09 only phone contact
|9747696416
|230
|Balram Neupane
|33-35
|Rasuwa · Betrawati
|26th August, 2026
|9849931984
|231
|Suman Ghising
|46
|Temal, Kavre · Kerung
|5:32 last called 10:34:39 crossed boarder
|9705322036
|232
|Debendra Khadka
|27
|Tripurasundari, Sindhupalchowk · Timure
|26 August, 8 A.M
|9845758489
|233
|Pratik Bhatta
|31
|Budhanilkantha, Kathmandu · Trishuli camp side (Trishuli 3B Chilime hydro)
|2083/05/10
|9843150107
|234
|घनश्याम भट्ट, कल्पना भट्ट
|52/50
|सिद्धलेक गापा १, धादिङ · बेत्रावती
|9763619531
|235
|Bharat Mangwani
|Indian origin · Gyirong China immigration centre
|+91 79998 82809
|236
|Sabitri Paudel Wosti
|Nuwakot · Betrawati, Nuwakot
|26th August 2026, Around 9 AM
|9745610202
|237
|Sujan Thokra
|32
|Dhunche · Mount Kailash hotel
|2026.08.27
|9815939923
|238
|Bibek Ghimire
|30
|Itahari, Sunsari · Timure
|9746225789
|239
|Kiran Bhattarai
|22
|Kapilvastu · Doosan hydropower
|9860064870
|240
|Bhavin Rajnikant Raval
|41
|Brisbane, Australia · Immigration checkpoint, Nepal–China border
|26/8/26, 8:30 AM
|+91 8686361919 / +61 433 750 990
|241
|Suroj Dangol
|40
|Betrawati · Chappthoke
|26th August 9AM
|9701180747 / 9841078070
|242
|Jeetman Ghale
|Goljung, Rasuwa · Syabrubesi bazar
|9847618808
|243
|Nima Gombo Tamang
|Goljung, Rasuwa · Rasuwagadhi
|26 August
|9847618808
|244
|Balram Bohora
|32
|Sindhupalchowk · Rasuwa
|10 gate Bihan
|9851161045 / 9865711059
|245
|Ramesh Thatu
|40
|Bardiya · Nuwakot pahirobesi / Pro Solution
|Yesterday morning
|9820824639
|246
|Shankar Pyakurel
|About 35
|Nuwakot · Trishuli Hydro 3B
|10 gate
|9851178421
|247
|Uma Rimal (Poudel), Himani Poudel, Himal Paudel
|25
|Sole Bazar, Nuwakot · Home
|9:00
|248
|Raju Thapa Magar
|Around 40
|Thankot, Kathmandu · Around Rasuwa Customs
|26th August
|9841861823 / 9813281768
|249
|Dipesh Dhakal
|31
|Tokha Dhaneshwor · Upper Trishuli-1 216 MW (Doosan)
|Contacted by phone only 25th august
|9846056177 / 9863439724
|250
|Devesh Bhattarai
|28
|Bara · Archaley / Upper Trishuli 3B Hub, pahirey besi
|2083/05/10
|9845915876
|251
|Sachin Kumar Yadav
|21
|Mahottari · Chilime
|252
|Sugam Siluwal
|23
|Chitwan Bharatpur 5 · Rasuwa border, piding, timure
|26 august 8:50 am
|9846136942
|253
|जित बहादुर चौधरी / Jit Bahadur ChaudaryJit Bahadur Chaudary
|38
|काठमाडौं · अन्तिम: त्रिशूली ३बी
|9818205801 / 9843988459
|254
|Nabaraj Ale Magar
|35
|Ramechhap nagarpapika – 4
|9842383472
|255
|Rameshor lama
|38
|Makwanpur · Rasuwa
|256
|Uday Shivamurthy
|60
|Immigration Building
|Aug 26th @ 8:30 AM
|+13012521866
|257
|Kumar Ramaswamy Sampath
|61
|Wantirna South, VIC, Australia · Rasuwa Ghadhi
|7.3
|9894839240
|258
|Pradip Sapkota
|24
|Hetaunda, Makwanpur · 3B Hydro Purba construction, Rasuwa
|2083.05.10 8:30 am
|9851023045
|259
|Avishek Singh
|31
|Tarkeshwor-4,Balaju,Kathmandu · Nepal-China immigration board
|26th august,2026
|9818178630
|260
|Aayesha Maharjan
|25
|Teku, Kathmandu · Trishuli Bridge Nayapul Near by Bridge
|26th August 9 Am
|9801970122 / 9801985200
|261
|Manisha Pawar
|54
|Thane · Timure (Richa tours · Kailash Mansarovar)
|Video call 25 August, 8 PM
|9769137066
|262
|Chandra kumari pyakurel
|75
|Bhaise, Betrawati · From Home
|Before flood 10:00 AM
|9841925143
|263
|Megha Shah
|52
|Vancouver BC, Canada · Hotel Kailash (Nepal-Tibet border)
|26 August, 8:00 AM
|Keval Shah 9819343419 (Brother)
|264
|Santosh Adhikari
|30
|Gorkha · Rasuwagadhi Hydropower project site
|August 26
|265
|Dhaval Shah
|52
|Vancouver BC, Canada · Hotel Kailash (Nepal-Tibet border)
|26 August, ~8:00 AM
|Keval Shah 9819343419 (Brother)
|266
|Jagdishbhai Umedbhai Patel
|64
|Toronto, Canada · Kailash Hotel (Rasuwa Ghadi)
|25th August, 8am
|+1 647 980 6174
|267
|Shital Chohan
|48
|Knoxville, TN USA · Himalayan Glacier tours, Timure
|8:00 Wednesday Aug 26
|865-405-2980 / +91 98207 69239
|268
|Himanshu Agarwal
|44
|Oakville, Canada · Hotel Kailash, Timure
|Aug 26 8 am
|+16474000633 / +16479634392
|269
|Venkatraman Balakrishnan
|52
|Sydney · Rasuwa
|26 Aug 2026 ~9am NPT
|+61417896180
|270
|Min Ale Magar
|49
|Ramechhap · स्थान अज्ञात
|9811861645
|271
|Poonam Thakkar
|43
|Bartlett, IL USA · Hotel Kailash
|text 8:30PM CST from Hotel Kailash
|630-306-1983
|272
|Rishi Babu Pant / Sharda Devi Pant
|70s–80s
|Kathmandu · border (pass)
|7:31 yesterday
|9840219100
|273
|Kedar Mainali
|55
|Nuwakot · Rasuwagadi-Timmure
|26 August, online during 6:40 Am
|9808148042 / 9709296249
|274
|Arpan Aryal
|35 roughly
|Bhaktapur · Himalayan bank in bretawori,rasuwa
|Bhadau10,9:00
|9861491966
|275
|Payal Das
|53
|Lucknow, India · Temure
|8am
|9936011223
|276
|Krishna Sharma
|50
|Sydney Australia · Rasuwagadhi
|8am
|+61414756663
|277
|Mohan Nath Yogi
|44
|Banke, Kohalpur · Timure (टिमुरे भन्दा माथि) head constable
|9842139335
|278
|Umesh Sharma
|55
|Sydney Australia · Rasuwagadhi
|8am
|+61414756663
|279
|Yam Bahadur Thapa magar
|50
|Gorkha · Rasuwa
|7:30am
|9843511046
|280
|Karsang Chomo Ghale
|50+
|Rasuwa · Syabrubesi
|2083/05/10, 9 am
|9865477719 / 9845928459
|281
|Shubhakshi Rawla
|50
|Canada · Kailash Hotel
|26/8//2026
|+14162941205
|282
|Sumit Rawla
|50
|Canada · Kailash Hotel
|26/8/2026
|+1 4162941205
|283
|Rashi Shashidharan
|13
|USA · Hotel Kailash Rasuwagadhi
|284
|Rekha Shashidharan
|54
|USA · Hotel Kailash Rasuwagadhi
|285
|Raju shrestha
|Nuwakot · Syafrubesi
|20260826
|286
|Ramesh Sharma
|65 (Neelam 64)
|New York, NY, USA · Rasuwa border checkpoint
|Aug 25th
|+977 9851011169 / +1-646-662-1718
|287
|Man Bahadur Shrestha
|41
|Dhading · Timure
|Last seen 8:00am
|9854543727
|288
|Reyanka Koirala
|64
|USA · Rasuwa Border
|Aug 25th, confirmed by Tour Company
|+13478539696
|289
|Jiwan Jyoti
|50
|Hotel Kailash Rasuwa
|Around 8:00 am on August 25th
|781-995-7366
|290
|Shilpa Patel
|59
|USA/Canada · Hotel Kailash Rasuwagadhi
|+1 908 926 4598
|291
|Dev Bahadur Chand
|65
|Pancheshwor-06, bijul · Langtang hydropower
|Bhadra,10
|9843293130
|292
|Ishan Patel
|32
|USA · Hotel Kailash Rasuwagadhi
|+1 908 926 4598
|293
|Akanksha Patel
|32
|USA/Canada · Hotel Kailash Rasuwagadhi
|+1 908 926 4598
|294
|Umeshkumar Patel
|56
|USA/Canada · Hotel Kailash, Rasuwagadhi
|+1 908 926 4598
|295
|Pratik Gautam
|26
|Balkot, Bhaktapur / Kavrepalanchok · Suspected up above the hill with 8 people in cliff (8 jana guffa ma)
|2026-08-26
|9861790653 / 9701278333
|296
|Ganesh Bahadur Thapa Magar
|Rasuwa
|26 Aug morning 7:00am
|9742462369
|297
|BuddhiMaya Tamang
|47
|Simle
|Aug25
|9866457755
|298
|Rajish Shrestha
|30
|Bhaktapur · Upper -Trishuli 1, 216MW
|Office site of UT-1
|9808865465
|299
|Nar Bahadur Tamang
|60
|Jiri/Dolakha · Kerung Boader
|Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina
|9803214786 / 9823114086
|300
|Daan Bahadur Tamang
|59
|Jiri/Dolakha · Kerung Boader
|Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina
|9803214786 / 9823114086
|301
|Jagat Tamang
|22
|Jiri/Dolakha · Kerung Boader
|Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina
|9803214786 / 9823114086
|302
|Baas Bahadur Tamang
|29
|Jiri/Dolakha · Kerung Boader
|Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina
|9803214786 / 9823114086
|303
|Pemba Ghising
|33
|Jiri/Dolakha · Kerung Boader
|Wednesday 7:00 AM entry hunu lako banera call garnu bako thyo tespachi contact chaina
|9803214786 / 9823114086
|304
|Ashin Tamang
|18
|Thula gaun, tarakeshwor 3, kathmandu · Baseri, (last location in google map)
|10-05-2083 last contact at around 9 am
|9841325494
|305
|Bijay Kumar Yadav
|Rajgadh-6,saptari · Upper Trishuli Hydropower Project
|26th august , 8 am
|9805994665
|306
|Venkata Subramanian
|67
|Mumbai, Maharashtra, India · China Checkpoint near Timure
|26/08/26 – 08.20am Nepal time
|+44 7868333031
|307
|Ashis Shresta
|26
|Kathmandu/Sindhupalchowk · Timura / Gosaikunda GP, Rasuwa
|Last contact 26 Aug 8:37 am
|9808935178 / 9840026105
|308
|Sarmila Adhikari
|48
|Bidur 7, Tupche · Trishuli hydropower Head gate area
|26/08/2026, 09:00 AM
|9851097878
|309
|Gyan Bahadur Rana Magar
|43-44
|Kavre · Outside rasuwa bhansar office
|Outside rasuwa Bhanshar (8:33 am)
|9764648330
|310
|Bishal Sapkota / Satyam Sakhi
|Gaidakot · गोसाइकुण्ड
|बिहान १० बजे (दुवै मोबाइल स्विच अफ)
|9703327280 / 9857053663 / 9716978333
|311
|Hari Krishna Rana Magar
|49
|Nuwakot / Dhikure · Trishuli hydropower area
|10 am
|9813429621 / 9704233041
|312
|Tsonyi Dolma Tamang
|58
|Sonam guest house, Gosainkunda-2, Rasuwa
|08/26/2026
|9803544525
|313
|Kulsum Nigar
|21
|Mayurbhanj, Odisha, India · last known Pokhara (trekking plans)
|25 August ~11:00 WhatsApp; last msgs delivered ~08:50
|9583701993
|314
|Sunau Aungdi Tamang
|58
|Sonam guest house, Gosainkunda-2 / upper Timure, Rasuwa
|08/26/2026 10am
|9803544525
|315
|Shankar Gurung
|31
|Gorkha, 6 thakukot · Rasuwa haku JC-216 hydropower
|26 August, missing from the 26 August morning or can't get to contact
|9823693714 / 9813769855
|316
|Pradeep Karki
|35
|Sindhupalchok · Timure
|9846664815
|317
|Khageshwar Sapkota
|45
|Gorkha · last place unknown
|9863025542
|318
|नवराज नेपाल / Modamodi Nepal
|44
|Jiling-4, Devighat, Nuwakot · Rasuwa Custom Office
|9748304215 / 9841391175 / 9841384680 / 9841088014 / 9849060597
|319
|Shiv Kumar Yadav
|Saptari · Upper Trishuli-1 (216 MW), Doosan Energibility
|9803185282
|320
|Dev Kumar Yadav
|Saptari · Upper Trishuli-1 (216 MW), Doosan Energibility
|9803185282
|321
|Sachit Kumar
|Saptari · Upper Trishuli-1 (216 MW), Doosan Energibility
|9803185282
|322
|Suraj Mandal
|Upper Trishuli-1 Hydropower (216 MW), Doosan
|9866257266
|323
|Sangam Shrestha
|around 40
|Kathmandu · Kerung
|9860538266
|324
|Pradip Shrestha
|Around 55
|Pharping, Dakshinkali · Syabrubesi
|9841382631
|325
|Pemba Sherpa
|38
|Kathmandu · Nepal China Boarder
|9702707883
|326
|Sankhar Gurung
|Gorkha · Upper Trishuli 1
|327
|Dawa Dhakpa Lama
|45
|Bridim, Rasuwa · Rasuwagadhi, Rasuwa
|9841317209
|328
|Choenyi Tamang
|55
|Timure, Rasuwa · Timure, Rasuwa
|9841317309
|329
|Aayush Adhikari
|27
|Kaushaltar, Bhaktapur · Timure
|9808670950
|330
|Janak Budha
|30
|Humla · Timure, Rasuwa
|9848318441
|331
|Sonam Wangdi Tamang
|56
|Timure, Rasuwa · Timure, Rasuwa
|9841317209
|332
|Anita Rawat
|28
|Humla · Timure, Rasuwa
|9848318441
|333
|DEEPAK/DIPAK KHAREL
|Kakarbhitta · Upper Trishuli / Tusam Korean Company
|334
|Abhiyan Shrestha
|14
|Rasuwa, Bitrawati · Bitrawati, Rasuwa
|335
|Chandu Magar
|40
|Rasuwa, Bitrawati · Bitrawati, Rasuwa
|9868114506
|336
|Shadev Shrestha
|40s
|Rasuwa, Bitrawati · Bitrawati, Rasuwa
|9868114506
|337
|Ishwor Shrestha
|Rasuwa · Timure
|984875919
|338
|Moni Dahal
|Chilime Engineering and Services Ltd
|339
|Sweeti Phanju
|25
|Bhaktapur · Upper Trishuli Hydropower Area
|9843237911
|340
|Shiva Kumar Shrestha
|Dhading / Kathmandu · Timure Immigration / Rasuwagadhi border
|27th August
|9851352707 / 9851197166
|341
|Rupesh Shrestha
|27
|Bidur-8 (Majhigaun), Nuwakot · Betrawati Bazar, Rasuwa
|8:30
|9869803729 / 9849254113 / 9843479383
|342
|Binod Acharya
|45
|Rasuwa · Betrawati, Rasuwa
|8:30 am
|9840249697
|343
|Samir Dhungel
|Around 32
|Lalgadh Dhanusha · Upper trishuli 1 Hp
|D day morning
|9840402024
|344
|Niranjan Shrestha
|30
|Dhading · Rasuwa gadi
|9862425303
|345
|Rajeev Kumar singh
|31
|Rajgadh municipality-2, Saptari · Upper Trishuli-1 Hydropower (216MW)
|Last contacted on 25 Aug 8 pm
|9816772707
|346
|Surendra bista
|46
|Ratopul, Kathmandu · Rasuwagadi hydropower staff quarter, Rasuwa
|Bhadra 10 morning
|9841281376
|347
|Ram Bahadur Nepali
|Sindhupalchok · Kerung naka
|Morning 9 am
|9843609040
|348
|Raju Oli
|Rasuwagadi Bhansar
|9843465452
|349
|उत्तम पर्साईं
|37
|खाँददेवी गाउँपालिका–४, रामेछाप · बस नं. 7696, रसुवा
|26th August morning time 8:00 last contact time
|9766381444 / 9697663814 / 9860804695
|350
|Rajesh ale magar
|24
|Nuwakot · Rasuwa new pul
|2083/05/10 time 8 3
|9866479446
|351
|Sudharshan Kafle
|Butwal · Mailung Khola HPP
|352
|Indibar Ghimire / इन्दीवर घिमिरे
|Upper Trishuli 3B Hydroelectric Project site / staff living quarters
|26 August 2026, morning, before/during the Rasuwa–Bhote Koshi flood
|9849607827 / 9851185090
|353
|Bipin Kumar mandal
|25
|महोत्तरी
|9849549140
|354
|Chetna Anand Gupta
|64
|Mumbai, India · Rasuwa / Timure / Syafrubesi area
|8:10 am, 26th August
|918888881935
|355
|Shivo Lamichhane magar
|52
|Nuwakot · Haku besi haido poaraw
|2083/05/10
|9866479446
|356
|KRISHNA BASHYAL
|PALPA
|9844796930 / 9864472469
|357
|सुरज तिमिल्सिना
|33
|Sindhupalchok
|9841735806
|358
|Rajan Tamrakar
|55
|Lalitpur · Dhunche → Gosainkunda
|26 august morning 11.30
|9841720924 / 9841201030
|359
|Madhu Ahuja
|~60
|Plano, Texas, USA · Immigration Office at Gyirong (China)
|17047718848
|360
|Deekap Ahuja
|~60
|Plano, Texas, USA · Immigration Office at Gyirong (China)
|17047718848
|361
|राजेन्द्र ढकाल
|32
|Kamalamai–1, Sindhuli · Upper Trishuli 3A hydropower office
|7 AM via video call
|9869114391 / 9844040989 / 9840713717
|362
|मिलन खरेल
|31
|Kumarigal, Kathmandu · Upper Trishuli-1 Hydropower, Dam Site, Rasuwa
|26th aug around 9 am
|9851133401 / 9849651996 / 9849145429 / 9861371109
|363
|Deekap Ahuja
|~60
|Plano, Texas, USA · Immigration Office, Gyirong, China
|+17047718848
|364
|Madhu Ahuja
|~60
|Plano, Texas, USA · Immigration Office, Gyirong, China
|+17047718848
|365
|Chetana Anand Gupta
|64
|Mumbai · Rasuwa / Timure / Syafrubesi · China immigration post
|8:10 am, 26 Aug
|+918888881935 / +919822025365
|366
|Rajan Tamrakar
|55
|Lalitpur · Dhunche, heading to Gosainkunda
|26 Aug morning 11:30
|9841720924 / 9841201030
|367
|सुरज तिमिल्सिना
|३३
|Sindhupalchok
|बिहान ८:४५ फोन, १० बजे मोबाइल अफ
|9841735806
|368
|Krishna Bashyal
|Palpa
|9844796930 / 9864472469
|369
|Shivo Lamichhane Magar
|52
|Nuwakot · Haku Besi
|2083/05/10
|9866479446
|370
|Rajesh Ale Magar
|24
|Nuwakot · Rasuwa new pul
|2083/05/10 ~8:30
|9866479446
|371
|इन्दीवर घिमिरे
|Upper Trishuli 3B HEP, Kispang-5 · project manager
|26 Aug morning
|9849607827 / 9851185090
|372
|Sudharshan Kafle
|Butwal · Mailung Khola HPP, mechanical engineer
|373
|Guru dutta pandey
|Syangja · Kerung boarder
|9847425878
|374
|Satya sundar prajapati
|Bhaktapur · Rasuwa (upper trishuli project 216 MW)
|9843195093
|375
|केबल नाथ आचार्य
|अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना
|9815925077 / 9700274918 / 9825926807
|376
|Ramsharan timalsina
|Sindhupalchowk · Rasuws border
|9851070240 / 9823254541
|377
|यादव भण्डारी
|Susta-१ baruwa Nawalparasi पश्चिम · अध्यागमन कार्यालय, टिमुरे, रसुवा
|9847274315
|378
|Sudhir Kumar sah
|Rauthat · Rasuwa – upper trishuli 1
|9800760005 / 9801656111
|379
|Sagar Paudel
|Kalikasthan, Rasuwa · Syafrubesi, Gosaikunda – 5, Rasuwa
|9841440451
|380
|Rajan Thapa
|Lamjung · Hydropowe in rasuwa
|9803762772
|381
|Narayan Bahadur Thapa
|Arghakhanchi · Betrawati
|9860056476
|382
|Prakash Tamang
|Rasuwa ,amachhodingmo\_1 · 216 mw ko mathillo trisuli dam hakubesi vagdai gareko
|9841870000
|383
|Prabin Amatya
|Kamalbinayak,Bhaktapur · Trishuli B3 site
|9765203333
|384
|Manoj Thapa Magar
|Kodhari, Sindhupalchowk · rasuwagadhi lhende area (Nepal-China border)
|9810194600 / 9818106667 / 9844273113
|385
|Ajay Singh
|Dhanusha · 400 m above the river
|386
|Achutam Sapkota
|Kavrepalanchok · Timure Bhansar
|9861603527
|387
|Keshab Bist
|Baitadi · Langtang khola hydropower
|9865630427
|388
|Ramkrishna Devkota /Sabina Devkota
|Nuwakot · Syaprobesi
|9841903668 / 9767550773 / 9741686728 / 9845954629
|389
|Prakriti Dangol
|Betrawati Bazar, Aaintar
|9860918004
|390
|Lalita Devi Kumai
|9848152544
|391
|Hari chandra khadka
|Aanboo khaireni Tanahu · rasuwa,timure road construction work
|9842597240 / 9846592396
|392
|राजकुमार घिमिरे / Rajkumar Ghimire
|३०–३५
|त्रिशूली ३बी जलविद्युत आयोजना, नया पुल
|२६ अगस्ट बिहान करिब ९:००
|9860404309 / 9840351158
|393
|Raju bal
|58
|Daman · Kerung
|7:30 am – 26 th august
|9845839327
|394
|Dil Bahadur Pradhan
|Customs Office (Bhansar), Timure/Rasuwagadhi
|Aug 26? 2026
|9810078234
|395
|Lati maili dangol
|65. Approx
|Betrawati nuwakot
|9764395276
|396
|Sukumaya lawat
|73 approx
|Nuwakot betrawati
|9764395276
|397
|Sabina Mishra
|DOOSAN ENERBILITY SITE OFFICE / Trishuli 1
|9849152236 / 9847126911
|398
|Gita Shrestha
|Nuwakot betrawati
|9764395276
|399
|Suresh Sapkota
|9843256886
|400
|Shrawan Shahi
|48
|Kathmandu · Near Yanghila hotel & lodge
|Around 8pm he made a phone call with his wife
|9823407763
|401
|Ashish Subba
|33
|Kathmandu · Timure
|8:30am, August 26
|9813296543
|402
|Janak Raj Bohora
|Upper Trishuli 1 Hydropower 216 MW
|26th August, 2026
|9847595315 / 9851330549
|403
|नर बहादुर थापा
|३३
|भगवतीमाई-१, दैलेख · स्याफ्रुबेशी, रसुवा
|२०८३/०५/१० विहान ८ बजे
|9843404454
|404
|Daya Bale
|45-48
|American National of Indian Decent · Hotel Kailash Shigatse
|8 am/ Aug 26
|9823189651
|405
|Raju Thapa
|35-40
|Sindhupalchowk, shyamsatu · Timure( around 7 am)
|Timure, 7:00 (bhadra 10)
|9851143547
|406
|Ganesh Mani Shrestha
|63
|Kathmandu · Rasuwagadi Customs Office
|August 26, 2026 \
|407
|Ram Hari Devkota
|अन्दाजी ५५ बर्ष
|पालुङटार नगरपालिका/ गोरखा · बेत्रावती वरपर
|९:३०
|9845044809
|408
|Sharada Pandey
|28-30
|Nuwakot · Betrawoti
|2083/5/10 10:00 AM
|9845436131 / 9705414167
|409
|Buddhisagar Neupane, Khinmaya Neupane
|59,56
|ilam · Gangate nuwakot
|2083/05/10 8:45
|9851233845 / 9849638548 / 9841898020 / 9843467984 / 9841959838
|410
|Laxman Singh Air
|22
|Sighas ga pa Baitadi · Nuwakot
|2083/5/9 5:30
|9848842826
|411
|Rajkumar Gautam
|9851242690 / 9841333952
|412
|Ansh Giri
|18/19
|Butwal 12 Tamnagar · Trishuli Hydropower Project 3B
|9821024022
|413
|Reecha Niraula
|24
|Biratnagar · Upper Trishuli 1 HEP 216 MW project in Rasuwa
|Phone contact yesterday night
|9852040151
|414
|Diwananda Subedi/Dipak Subedi
|37
|Ilam · Timure, China border
|7:30 AM 26th August 2026
|9806049273 / 9802545271
|415
|Sabin Maharjan
|29
|Chapagau, lalitpur · Timure, Machhapuchre Bank
|8:56 am
|9860125971 / 9841068480
|416
|Uttam kumar neupane
|Around 58
|Swizetar, Kathmandu · Rasuwa hydropower
|He called in his home around 7 to 8 am
|9845354333
|417
|Babu ram Khatri
|सोलुखुम्बु · रसुवा
|9862959340
|418
|Sabin Maharjan
|27/28
|Lalitpur · Timure
|9823068301
|419
|Gaurav Raut
|31
|Dhangadhi · Upper trishul UT1 HEP-216MW
|9821870595
|420
|Raju Thapa
|35-40
|Sindhupalchowk · Timure
|Bhadra 10, bihana 7:00
|9845991171
|421
|Janak Thapaliya
|30
|Dhading · नुवाकोट स्थित हाइड्रो Hydro Power
|9851115599 / 9818974308 / 9818673000 / 9802064278
|422
|Luk Bahadur Chhetri
|Bhaise/betrawati
|9:30 AM 26th August
|9761860824
|423
|Bibek Moktan
|16
|Kathmandu tarkeshwor · Betravati
|6:45
|9767483446 / 9849853415 / 9841087987
|424
|Sumi Adhikari
|43
|Chitwan · Immigration office, rasuwa
|In immigration office when flood struck
|9851325654 / 9841520683
|425
|Bijay Pradhan
|19
|Currently living in Dalkhu, Kathmandu / Home district\:Sidhupalchowk District · Timure
|Date: 2083/05/10 and Time:8:47 am
|9761688675
|426
|Nawaraj Raut
|Melamchi 4 Sindhupalchok · Not know about project name but work inside tunnel
|7:00AM
|9860851078 / 9860442689
|427
|Anil kumar chaudhary
|40
|Lubhu
|Last online 8:23
|9814769953
|428
|bipeen tamang
|22
|swyambhunath, kathmandu · timure, rasuwa
|rati ko 12:01am ma last kura vako thyo message ma
|9808598457
|429
|Santosh Shrestha
|Dhading Siddhalek Rural Municipality · Nepal Rastriya Aadharbhut Bidhyalaya, Timure
|9741830212
|430
|Kushal acharya
|26
|Tokha · Rasuwa
|8:45 am
|9815921144 / 9768508926
|431
|Monica Jain
|58
|24-D, Raj Kunj, Model Town, Mulund West, Mumbai – 400080, Maharashtra, India · Timure border
|26th August early morning
|918591733617
|432
|सचिन गौतम
|24/25
|Duhabi · Upper Trishuli-1 216 MW
|9860662298 / 9820721005
|433
|हरि सेढाई
|रसुवा भोटेकोशी बाढी
|9841441685
|434
|सुबास खड्का
|सिन्धुपाल्चोक
|9768752565
|435
|कमल खड्का
|दोलखा, जुंगु · Sino hydropower (साइनो हाइड्रोपावर)
|9745349989
|436
|दुर्गा पोखरेल
|टिमुरे, रसुवा — अध्यागमन कार्यालय
|9852041460
|437
|नाम नखुलेको
|नेपाल–तिब्बत सीमा / Pasang Lhamu Highway, Shigatse 45000
|9716078685
|438
|समिर पौडेल
|439
|शिशिर गिरी
|UT-3B इन्टर्नशिप · काठमाडौं विश्वविद्यालय सिभिल
|440
|अनुज हरि नेपाल
|२७
|दोलखा · माछापुच्छ्रे बैंक, टिमुरे
|9823779542
|441
|सुभद्रा न्यौपाने
|सानिमा बैंक, टिमुरे
|दिउँसो ३:३०
|442
|गोविन्द प्रसाद भण्डारी
|तुप्चे ७, विदुर
|443
|प्रकाश पौडेल
|३६
|कालिका–५, जिबजबे · टिमुरे
|9818983454
|444
|Ram Mani Dahal
|34-35
|Kathmandu · Near Army Check post, UT-1 Mailung khola
|9:00 morning
|9851190691
|445
|Hikmat Bahadhur paal
|Krishnapur 04 kanchanpur · Timmure Rasuwa
|26 August time unknown
|9812729178
|446
|Sanjeevkumar Jain
|63
|24/D, Raj-Kunj, Model Town, Mulund West, Mumbai – 400080, Maharashtra, India · Timure border
|26th Early Morning
|918591733617
|447
|Kedhara gowri
|33
|Karna kollai agraharam, Kumbakonam · Rasuwa
|Last contacted on 25th aug 10am
|9841756825 / 85530005979
|448
|Manil Kayastha
|29
|Bhaktapur · Hotel Sunshine, Trishuli Bajar
|10th bhadra, 8:30 am
|9841060542
|449
|Bimal kafle
|Chitwan · Upper trishuli
|450
|Anuska Pandey and her son
|27-28 and 2 years
|Gorkha · तिमुरे स्वास्थ्य चौकी, रसुवा
|26 Aug, 2026
|9813772840 / 9863520152
|451
|chessang dongba
|22
|syabrubesi · Timure
|8 am
|9745534996
|452
|Kirti Kumar Acharya
|50
|Miami, US · Rasugwagadhi, Tibet Immigration
|26th August 2026, approx 11:15 (Tibet Time)
|917899919596
|453
|Pooja dangol shrestha
|Tanahun · Betrawati bazaar nuwakot
|Around 9
|9841501507 / 9819192406
|454
|प्रभाकर दंगाल
|रसुवा
|2083/5/10.
|9811006641
|455
|Rupisha Dangol
|22
|Betravati Bazar area
|9-11 am 26th aug
|9867379991 / 9749721609
|456
|Suman Tamang
|Kavrepalanchowk · Tibet and Rasuwa border
|26th Aug morning 10am
|809060602078
|457
|Dinesh Kumar ghimire
|49
|Gulmi · Timure rasuwa office
|2083/5/10
|9849306669
|458
|Jiwan Nepali
|32-33
|Barahabise Sindhupalchowk · Timure rasuwagadhi
|Around 8 in the morning
|9813235197
|459
|Rahul Dhodari, Puja Dhodari
|24 and 22
|Betrawati Bazaar, rasuwa · Betrawati Bazaar
|Yesterday night
|9840837993
|460
|Manoj KC
|45
|Kathmandu · Chyaksa chilime rusuwa
|9 am
|9841122793
|461
|Resham Shrestha
|37
|Sindhupalchok · Timbure hotel
|9:43 AM
|9866262426
|462
|Karan bahadur damai
|38
|Tatopani Sindhupalchowk · Rasuwa
|5-6
|9813235197
|463
|Anil kumar chaudhary
|39
|Lubhu, Lalitpur · Upper Trishuli hydropower-1 216mw
|8:30
|9840057334 / 9842840173 / 9852860448 / 9814756471
|464
|Sarki butti tamang
|50
|Rasuwa Shyafru besi · Home
|9763430418
|465
|Prem Bahadur Pradhan
|41
|Sindhupalchowk/listi · Timure
|6:00
|9768613795
|466
|Rupisha Dangol
|21
|Betrawati Bazaar · Last time we texted when she was at her house
|9 11 (26 aug)
|9867379991
|467
|Lhakpa Sonam Tamang
|53
|Rasuwa shyafru besi · Shyafru besi
|9763430418
|468
|Kushal acharya
|Around 25
|Kathmandu · Timure , rasuwa
|2083/5/10, 8:45am
|9840055516
|469
|Pradip Neupane
|27
|Uttargaya -04 Rasuwa · Khaltay
|10 bhadra 2083,around 9:20
|9860056311
|470
|दिपेश बस्नेत
|32
|Duwakot-2, Bhaktapur · Timure
|25th August 6:00pm
|9841805424
|471
|Bhim Prasad Meju / भिम प्रसाद मेजु
|36
|Hadigaun · Timure
|Till today morning
|9843294571
|472
|Binu Gurung
|54
|Miyapatan,Pokhara-13,Kaski (according to nagarikta-Tanahun) · Left from Pokhara at 5 AM for Gosaikunda on 26 August
|9:21 AM last contact dhunche/galchi not so sure but had mentioned about the way being uphill now
|9806595865
|473
|Sauryansh Rana
|28
|Manbhawan
|474
|Prabin Khadka
|41
|Rasuwa · Last seen at China Border
|Last text with friends around 8:27 am
|9860952088 / 9744441883
|475
|Lil kumar sunar
|49
|Butwal ,Rupandehi · Rasuwa boarder
|2083-3-10
|476
|Rahul Gupta
|Upper Trishuli-1 Hydropower (216 MW), Doosan
|9843410304 / 9866257266
|477
|Norbu Ghale
|65
|Canada · Timure-Kerung
|9709060383
|478
|Pradip Neupane
|26
|Kalikasthan, Rasuwa · Uttargaya municipality, health section
|9861343929
|479
|Rajan Chapagain
|40-45
|Kavresthali, Kathmandu · Rasuwagadhi
|7:30-8
|9765828610
|480
|Norbu Ghale
|65
|Canada · Timure-Kerung
|9709060383
|481
|Padam Bahadur Malla
|45
|Tilkeni-10,Kanchanpur · Upper tirsuli-1,216MW,Tunnel Worker
|9865772974
|482
|Hari prasad khanal
|mid 40’s
|Narja, Nuwakot (permanent) -currently living in kathmandu · Timure
|9841017279
|483
|Govinda Bahadur Adhikari Chhetri
|47
|Pokhara Kaski · Rasuwagadhi custom office
|8:30 Am, August 26
|9806798880 / 9846061411 / 9817163399
|484
|Milan Shrestha
|38
|Kavre · Rasuwagadhi
|8:48 am aug 26
|9820057445
|485
|Resham Bahadur Shrestha
|38
|Sindhupalchowk · Timure
|8:43
|9840891678
|486
|Jeeban Puri
|37
|Sindhupalchok · Timure Bhansar, Rasuwa
|Bhadra 8, 2083 ( phone call around 7:45 )
|9869236702
|487
|Rajan Chapagain
|40
|Kathmandu · Syapru Besi
|Last call at 9:00am
|9704534143
|488
|Bhim Bahadur Tamang
|55
|Dolakha Nepal · Timure
|9803214786
|489
|दिपेश बस्नेत
|32
|Duwakot, Bhaktapur · Timure, Rasuwa
|9:00 AM
|9841805424 / 9803475696 / 9840738899
|490
|Yam Bahadur Darlami
|33
|Ruru-6-Gulmi · Rasuwagadhi Hydropower
|9860608088
|491
|Hemanta Chaulagain
|32
|Currently Kathmandu / kavrepalanchok koshipari chaurideurali 5 · Near by Rasuwa Bhansaar kaaryalaya
|last call with his wife/family in the morning around 7:30am
|9769686841 / 9841256456
|492
|Rameshwor Neupane
|32/33
|Kalikasthan, Rasuwa 6 · Uttargaya petrol pump, Betrawoti
|Bhadra 10, just until before the flood
|9849185206 / 9863195188 / 9841446333
|493
|Durga devi raila
|70
|Sole rasuwa · Sole
|Bihan 8:30 baje maybe
|9844649160
|494
|Ramesh Gajurel
|37-38Yrs
|Bidur-5, Pipaltar, Nuwakot · तिब्बत नाका
|2026-08-26 morning
|9803122570
|495
|tenzin dolma tamang
|timure
|9746471441 / 9863026234
|496
|Santosh Kumar Thakur
|45
|Kabirgamma, loharpatti gaupalika, mahottari district · Trishuli 3A hydropower
|26 Aug around 9 AM
|9809614360
|497
|Sumesh amatya
|Sankhamul, kathmandu · Trisuli 3B
|9am august 26
|9841249842
|498
|Ngajo
|69
|timure/rasuwa · timure
|9863026234 / 9746471441
|499
|Madhu raila Gyanu raila
|50 47
|Sole betrawoti · Sole
|8:30 tira maybe
|9844649160
|500
|Shreeshant karki
|23
|Kathmandu · Rasuwa border
|9 12 am
|9841528514
|501
|Prakash Acharya
|33
|Dailekh · Gosainkunda Gaupalika, ward no. 2 office
|2083-05-09 9:30 pm
|9802077004 / 9848220383
|502
|Ranjan Dangol
|around 40
|Rasuwa Betrawati · Timure, Hydropower
|called him yesterday evening on the phone.
|9741867394
|503
|Raju Adhikari
|Morning of 26th August, traveling from Kathmandu to Syafrubesi
|9849918236
|504
|Jayaram bishwokarma
|55
|Lalaitpur · 9:00am tirshuli
|9:00am tirshuli
|9861179895
|505
|Jagyashwor Sharma
|36
|Tikathali lalitpur · Quarantine office, rasuwa , timure
|6:30 ma video call ma dekhya
|9848690707
|506
|Milan Shrestha
|38
|Kavrr · Rasuwagadhi
|8:48am
|9820057445
|507
|सुरेन्द्र नेपाल / Surendra Nepal
|27
|मान्खा, सिन्धुपाल्चोक · टिमुरे बजार
|२६ अगस्ट २०२६ · बिहान ८:००
|9849564848 / 9851335088
|508
|Prem Prasad Sedai
|50
|Suryabinayak-1 Bhaktapur · Rasuwa border area
|Video call ma hijo kura vayeko sathi haru sanga ani mamu sanga
|9814492315
|509
|Ayush Khadka
|22
|Salyan · Plantation quarantine timure rasuwaa
|Yesterday night
|9764745646
|510
|Baburam Khatri (KC)
|7/July/1991 (Age 35 at the time of missing)
|Solukhumbu · Rasuwa
|7.30 a.m. was in touch with family members/friends through phone call/social media. 26-August-2026
|511
|प्रकाश पौडेल
|35
|Rasuwa · Rasuwagadi
|8:30
|9768978274
|512
|Dr.Kushal Acharya
|28
|Tokha, Kathmandu · Rasuwa border
|Last contact – bhadra 10, 8:45 am
|9840055516 / 9818771221
|513
|LUK CHETTRI
|60+
|kathmandu kalanki · bhainse/betrawati
|9:30 am
|9861860824
|514
|euan
|25-30
|England, Isle of man · langtang valley
|around 10 hr ago
|9867946037
|515
|लुक बहादुर केसी
|५०+
|कलंकी, भैसे
|516
|Dupsang tamang
|Late 30s
|immigration office, rasuwa
|517
|Laxman Gurung
|60
|Upper Trishuli-1 Hydroelectric Project (216 MW) · Mailung hydropower (sinohydro bureau 06)
|2083 / 05 / 10
|9848849261 / 9768069666 / 9868807300
|518
|Indra Prasad Bhatta
|Govane, Nuwakot · Govane
|Not in contact since the flood
|9847698269
|519
|सृष्टि बास्तोला
|9763259152
|520
|Kumar raut
|58
|Benighat, rorang-9 khatauti · Shantibazar, trishuli3A
|This morning
|9803336952
|521
|दिपेश बस्नेत
|32
|Ramechhap / Bhakatpur · Timure, Rasuwa
|9841805424
|522
|Joya Rana Magar
|24
|Bardibas, Mahottari · Rasuwa upper Trishuli-1 hydropower
|9818704083 / 9813836078
|523
|Milan Tamang
|31
|Kavrepalanchowk, Temal · Timure,Rasuwa
|Bhadra 9
|9714237314
|524
|Suman Dahal
|23
|Okhaldhunga · Timure
|Yesterday called on messenger aaja ktm farkinxu vnthyo
|9848944391 / 9842929026
|525
|Sailesh Thapa
|39
|Matatirtha, Chandragiri-8, Kathmandu · Timure/ Rasuwa Gadi
|2083/05/10 around 8:15
|9860013233
|526
|सुबोध बेल्बासे
|२६–२७
|रुपन्देही · 3B
|9857036809 / 9866153617
|527
|प्रदीप श्रेष्ठ
|३९
|तातोपानी
|9849993245
|528
|ईश्वरी तिमल्सिना / तुलसी प्रसाद तिमल्सिना
|५३ / ६०
|धादिङ · बेत्रावती
|9840286667
|529
|अजय प्रसाद सिंह
|करिब ३१
|जनकपुर · Doosan Hydropower (216 MW Upper Trishuli) · रसुवा बाढी क्षेत्र
|9803647230
|530
|प्रकाश पौडेल
|३५
|रसुवा · रसुवागढी
|८:३०
|531
|धीरेन्द्र बिष्ट
|23/24
|Kalikot,naraharinath gaupalika · Rasuwa project hydropower dam
|9Am
|9868905326
|532
|धर्मराज रिमाल
|३५
|नुवाकोट · टिमुरे
|बिहान ९:००
|9865401859
|533
|धीरेन्द्र बिष्ट
|२३ / २४
|कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका · रसुवा प्रोजेक्ट हाइड्रोपावर ड्याम
|बिहान ९ बजे
|534
|सरोज पराजुली र दिपेश पराजुली
|२३ / २२
|सिन्धुपाल्चोक, बालेफी नगरपालिका · रसुवा भन्सार कार्यालय नजिक
|9843813721
|535
|Pratap Thapa Magar
|24
|Tanahu · Upper Mailung hydropower
|२६ अगस्ट · ~७:००
|9806606459
|536
|Rajan Tamang
|Balefi-8, Lamosangu, Sindhupalchok · Timure
|२६ अगस्ट · ८:०० बिहान
|9828017642
|537
|Gopal Chand Thakuri
|60
|काठमाडौं · Rasuwa hydropower project
|२६ अगस्ट · ~८:०० बिहान
|9749463063 / 9764637134
|538
|Anuj Nepal
|27
|दोलखा · Rasuwa, Machhapuchhre Bank
|२६ अगस्ट · बाढीअघि
|9869835725
|539
|Shyam Sundar Sah
|~40
|सिरहा, कल्याणपुर-११ · B3 hydropower
|9805658699 / 9815709803
|540
|Anna Pak
|38
|Netherlands · Tibet border, Rasuwa
|२६ अगस्ट · १०:४० तिब्बत समय
|+31643439338
|541
|Ruchi Khatri
|36
|Canada / NRI · Immigration office
|२६ अगस्ट
|9654103393
|542
|Valeria Slukina
|49
|Ireland / खार्किभ, युक्रेन · टिमुरे
|२६ अगस्ट · केरुङ जाने योजना
|+48884892150 / +380988650899
|543
|Shmatko Nataliia
|50
|कीभ, युक्रेन · रसुवागढी पुल नजिक
|२६ अगस्ट · ०८:२७
|+380974170888
|544
|San Kumar Tamang
|33
|नुवाकोट · रसुवा, टिमुरे
|१० भदौ · ८:०० बिहान
|9841390526
|545
|Sofija Dobrovolska
|43
|Riga, Latvia · Gyirong border (चीनतर्फ बिहान)
|२६ अगस्ट · ९:५७ नेपाली समय
|+37127052400
|546
|Lalit Bahadur Saru Magar
|547
|Kaji Sherpa
|548
|Gobinda Thapa Magar
|549
|Sujit Tamang
|550
|Raju Rana Magar
|551
|Suresh Rana Magar
|552
|Pragyan Rai
|553
|Yuba Raj Rai
|554
|Dambar Rai
|555
|Pandeu Rai
|556
|Yash Bahadur Rai
|557
|Irina Blonskaya
|558
|Natalia Kiseleva
|559
|Kirill Tretiakov
|560
|Juri Kupper
|561
|Kateryna Duzenko
|562
|Inna Bida
|563
|Ruslan Langolf
|564
|Elena Kozlova
|565
|Ekaterina Alekseevna Zhidkova
|566
|Iuliia Mikhailova
|567
|Yurii Ruzhyn
|568
|Dimitri Kishkurno
|569
|Ganna Monakhova
|570
|Oleksandr Sologub
|571
|Oleksandra Rodina
|572
|Olha Patis
|573
|Iryna Lysiuk
|574
|Oksana Dryha
|575
|Olga Golikova
|576
|Inna Oshmarina
|577
|Olena Bychkovska
|578
|Olena Kalynychenko
|579
|Iryna Malukhova
|580
|Nataliia Doroshuk
|581
|Tetiana Liukova
|582
|Larysa Molodets
|583
|Ievgeniia Malaia
|584
|Yuliia Koval
|585
|Hanna Istoshyna
|586
|Sofiia Oloviatenko
|587
|Olena Kurakina
|588
|Volodymyr Ruzhyn
|589
|Yevheniia Mamchur
|590
|Anna Yevtushenko
|591
|Nikita Oloviatenko
|592
|Oksana Batyshcheva
|593
|Olena Tomashevska
|594
|Iryna Ladygina
|595
|Oksana Yakushchenko
|596
|Dariia Suvilova
|597
|Oleksandr Bida
|598
|Alina Dosenko
|599
|Liudmyla Kylivnyk
|600
|Olga Vasylenko
|601
|Lesia Lutsenko Myskiv
|602
|Nataliia Field
|603
|Elena Horlova
|604
|Daria Bielova
|605
|Galyna Kovalevska
|606
|Iryna Chebanu
|607
|Stanislav Arsonov
|608
|Olena Nikiforova
|609
|Durga Bhattarai
|TIMURE CHECKPOINT
|8:30 AM, 26 August
|610
|Kul Bahadur Magar
|TIMURE CHECKPOINT
|8:30 AM, 26 August
|611
|Sumedha Amatya
|Trishuli Bazar area / Dhodeni, Rasuwa
|2026-08-27 00:00
|612
|Narayan Patel
|Birgunj Metropolitan City-14, Bahuari, Parsa
|9814227697
|613
|Subodh Patel
|Kalaiya Sub-Metropolitan City-22, Parsa
|9805569268
|614
|Arun Hazra
|Kalaiya Sub-Metropolitan City-22, Parsa
|9805569268
|615
|Shyambabu Thakur
|Birgunj Metropolitan City-15, Laxmanwa, Parsa
|9861510386
|616
|Ukesh Dangol
|(currently in Parsa)Hetauda Sub-Metropolitan City-8, Kamane, Makwanpur
|9845338508
|617
|Sanjay Tamang
|Sindhuli (currently Parsa)
|9864031339
|618
|Akash Tamang
|Palung(currently Parsa)
|9851121320
|619
|Kamarul Hoda Ansari
|Birgunj Metropolitan City-13, Parsa
|9840211926
|620
|Samim Dewan
|Parwanipur-4, Chainpur, Bara (currently in Parsa)
|9707945327
|621
|Anutam Bahadur Shrestha
|Birgunj Metropolitan City-4, Birta, Parsa
|9814268168
|622
|Abhishek Bastola
|Hetauda-11, Bastipur, Makwanpur (currently in Parsa)
|9842094715
|623
|Ghanshyam Bastola
|Hetauda-11, Bastipur, Makwanpur (currently in Parsa)
|9840012651
|624
|Dinesh Pariyar
|Nijgadh, Bara (currently in Parsa)
|9844404283
|625
|Prithvi Chaudhary
|Birgunj Metropolitan City-15, Laxmanwa, Parsa
|9829457719
|626
|Narayan Singh
|Parwanipur Rural Municipality-5, Bahuari Tole, Bara
|9845033370
|627
|Satyaprakash Ram
|Kalaiya Sub-Metropolitan City-22, Dhodh Tole, Bara
|9816205619
|628
|Ankit Patel
|Adarsh Kotwal Rural Municipality-1, Chiutaha, Bara
|9809265788
|629
|Sheikh Majid
|Ishnath Municipality-4, Rautahat
|9823643707
|630
|Krishna Prasad Dhamala
|Lalbandi Municipality-9, Sarlahi
|631
|Dwarika Dangal
|Lalbandi Municipality-9, Sarlahi
|632
|Chiranjibi Khatiwada
|633
|Sunil Kushwaha
|Hariwan Municipality-5, Ghurkauli, Sarlahi
|634
|Ajay Kumar Yadav
|Bishnupur Rural Municipality-1, Saptari
|9843104543
|635
|Sajan Chaudhary
|Shambhunath Municipality-8, Saptari
|9842197558 / 9845824244
|636
|Shiva Prasad Lamsal
|Syaprubesi, Rasuwa
|2026-08-27 00:00
|9857622994
|637
|Samir Khadka
|Betrawati, Rasuwa
|2026-08-27 00:00
|638
|Amit Katwal
|2026-08-27 00:00
|9860167288
|639
|Santosh Ghimire
|Upper Trishuli-1 Hydropower Project, Rasuwa
|9841684475
|640
|BIJETA AWALE (and daughter)
|Rasuwa (site area)
|2026-08-27 08:34
|9802306535
|641
|Shashikala
|642
|Deepak Mahara
|Upper Trishuli 1, Doosan Camp
|9:15 AM (8/26/2025) phone traced
|9848477694
|643
|Babin Thapa Magar
|9843728656
|644
|Phurba Moktan
|GBIME bank Staff, Timure
|9860250122
|645
|Samjhana Tamang
|GBIME bank Staff Phurba's Wife, Timure
|9861168600
|646
|Chiranjivi Khatiwada
|Lalbandi Municipality-9, Sarlahi
|647
|Chandra Bahadur Gyani
|Timure
|2026-08-26 09:03
|9863493165
|648
|Rajkumar Ghimire
|Naya Pul Betrawati Rasuwa
|9779860404309
|649
|Atul pathak
|Goljung
|9847688078
|650
|Atul Das
|at immigration or crossed at time of disaster (tentative from their itinenary)
|651
|Keshav Rao Tadipatei
|Near Trishuli, Rasuwa (en route to Kailash Mansarovar)
|2026-08-26 07:34
|91 94823 84845
|652
|Krishna Kala Adhikari Devkota
|Traveling by bus from Gorkha Palungtar (route through Rasuwa)
|9846535397
|653
|Bishal Lama
|Temal Rural municipality
|654
|Basna Tamang
|Temal Rural municipality
|655
|Nabin Gautam
|Timure (NMB bank employee)
|9843606433
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