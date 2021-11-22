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12 mins ago
by Juergen T Steinmetz
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About the author

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz has continuously worked in the travel and tourism industry since he was a teenager in Germany (1977).
He founded eTurboNews in 1999 as the first online newsletter for the global travel tourism industry.

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