President of African Tourism Board Alain St.Ange: Continent must protect our culture

President of the African Tourism Board Alain St.Ange says the continent must protect our culture as world celebrates ‘La Francophonie’ Day

President of African Tourism Board Alain St.Ange marks March 20, international La Francophonie Day

President Alain St.Ange did not hesitate to seize this blissful French-speaking energy and called for the Continent to show determination and creativity

Alain St.Ange: we will be able to protect and perpetuate our unique cultural diversity

On this day of 20 March, international Francophonie Day, the President of the African Tourism Board Alain St.Ange wishes all French-speaking states and countries around the world and their friends a happy celebration. He recalled that the world has been fighting the COVID-19 pandemic for a year now, and added that this health crisis by upsetting established habits and mechanisms has not spared the tourism industry.

On this joyful occasion, expressed under a theme of hope and action “French-speaking women, resilient women”, President Alain St.Ange did not hesitate to seize this blissful French-speaking energy and call for the Continent to show determination and creativity in order to give meaning and value to the wisdom and know-how of our grandmothers, our mothers and sisters who are also the fervent guardians and carriers of traditions and culture to our visitors and young generations.

It is also in this sense that we will be able to protect and perpetuate our unique cultural diversity, a universal value of which we are all proud of it.

Le président du Conseil du Tourisme pour l’afrique, Alain St-Ange, affirme que le continent doit protéger sa culture alors que le monde célèbre la Journée de la Francophonie.

En ce jour du 20 mars, la Journée Internationale de la Francophonie, le Président du Conseil du Tourisme pour l’Afrique Alain St.Ange souhaite à tous les Etats et pays francophones dans les quatre coins du monde et leurs amis une heureuse célébration. Il a rappelé que cela fait un an déjà que le monde lutte contre la pandémie COVID-19 et il a ajouté que cette crise sanitaire en bouleversant les habitudes et les mécanismes établis n’a pas épargné l’industrie du tourisme.

En cette heureuse occasion manifesté sous un thème d’espoir et d’action « Femmes francophones, femmes résilientes », le Président Alain St.Ange n’a pas hésité de saisir cette heureuse énergie francophone et lancer un appel pour que le Continent fait preuve de détermination et de créativité afin de donner sens et valeur à la sagesse et aux savoir-faire de nos grand-mères, nos mères et nos sœurs lesquelles sont aussi les ferventes gardiennes et passeuses de traditions et cultures à nos visiteurs et à nos jeunes générations.

C’est aussi dans ce sens que nous arriverons à protéger et perpétuer notre unique diversité culturelle, une valeur universelle dont nous en sommes tous fiers.

African Tourism Board